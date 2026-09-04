Esclavage et traite transatlantique : l’ONU exige des réparations financières pour les Africains

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La question des réparations liées à la traite transatlantique et à l’esclavage revient au premier plan de la scène internationale. Le Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) a adopté, le 25 août 2026 à Genève, une recommandation générale historique sur les séquelles de la traite transatlantique. Le texte invite formellement les États impliqués à mettre en œuvre des mesures concrètes pour réparer les préjudices subis par les personnes d’ascendance africaine.

Pour l’instance onusienne, les simples excuses formulées au fil des ans par certaines nations coloniales ou esclavagistes ne suffisent plus à effacer les stigmates du passé. Le CERD plaide désormais pour un engagement tangible et contraignant en faveur des victimes et de leurs descendants.

Des compensations financières à la restitution des biens culturels

Afin d’encadrer cette démarche, l’ONU a apporté des précisions sur les contours de ces réparations. Le CERD préconise notamment des compensations financières directes et sectorielles ; la restitution systématique des biens culturels pillés au cours de cette période ; l’ouverture intégrale des archives historiques et une reconnaissance officielle et solennelle de la responsabilité des États concernés.

Au-delà de l’aspect mémoriel et financier, l’organisme demande le déploiement de politiques publiques ciblées afin de résorber durablement les inégalités raciales, socio-économiques et structurelles découlant de cet héritage.

Dans le sillage d’une résolution majeure de l’Assemblée générale

Ces recommandations s’inscrivent dans la continuité directe de la résolution adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 25 mars 2026. Par ce texte porté avec ferveur par le Ghana, l’ONU a qualifié la traite des Africains réduits en esclavage de « crime le plus grave contre l’humanité ». Adoptée à une large majorité (123 voix pour, 3 contre et 52 abstentions), la résolution avait ouvert la voie juridique et politique aux demandes d’indemnisation.

Un préjudice colossal et une dynamique internationale en marche

Les données compilées par les Nations unies rappellent l’ampleur du drame : entre le XVᵉ et le XIXᵉ siècle, au moins 12,5 millions d’Africains ont été déportés de force vers les Amériques.

Face à ce constat, la mobilisation des pays du Sud s’intensifie. En juin dernier, la conférence internationale d’Accra a réuni plusieurs nations africaines et caribéennes autour d’une feuille de route ambitieuse articulée en 19 mesures. Ce plan d’action prévoit entre autres la création d’un Fonds mondial de réparations; l’allègement stratégique de la dette des pays victimes et la réappropriation du patrimoine culturel africain.

Portée juridique et perspectives d’avenir

Si la recommandation du CERD ne constitue pas un jugement exécutoire contraignant immédiatement les États au versement d’indemnités, sa portée symbolique et juridique est inédite. Elle pose une jurisprudence morale capable de servir d’appui lors de futurs contentieux internationaux et d’orienter la rédaction des lois nationales.

Elle renforce également les mécanismes mondiaux de protection des droits humains. La balle est désormais dans le camp des gouvernements occidentaux : répondront-ils favorablement à cet appel pressant à la justice réparatrice ?

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire