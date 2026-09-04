Gabon : Dans le noir depuis 3 jours, Oyem «le paradis» transformé en enfer

Ecouter l'article

Depuis plusieurs jours la ville d’Oyem chef lieu de la province du woleu-Ntem est plongée dans le noir totale,selon Infos Oyem . Les coupures récurrentes d’électricité seraient de plus en plus préoccupantes dans la ville.Une situation qui plonge les populations durant des journées et des nuits entières dans l’obscurité complète.

Surnommé le paradis, la ville d’Oyem ressemble depuis quelque temps à un enfer . Et pour cause, elle subit depuis plus de 3 jours des coupures incessantes. Une situation qui perturbe profondément le quotidien des ménages, fragilise les activités des opérateurs économiques ce qui soulève des inquiétudes grandissante pour les habitants à l’approche de la rentrée scolaire. Les élèves et les familles seront directement impactés si cette situation persiste notamment au niveau du fonctionnement des établissements et des conditions de préparation de la rentrée.

Une économie locale fortement fragilisée

Les habitants se posent plusieurs questions à savoir , les causes de ces perturbations , leurs durée prévisible et les mesures prises pour rétablir durablement la fourniture d’électricité dans les quartiers impactés. Indispensable pour le fonctionnement de l’économie locale, l’électricité n’est pas un simple réconfort pour les habitants d’Oyem.

Certains opérateurs économiques et ménages se retrouvent avec des pertes importantes. Une situation qui se fait ressentir sur les ménages notamment avec la conservation des aliments coupés qui conduit à leurs dégradations aussi avec des téléphones éteints par manque d’énergie. Ce qui bouleverse toute l’organisation de leur quotidien. Pour les opérateurs économiques, plusieurs heures et jours sans électricité peuvent représenter des pertes considérables.

En effet, la rupture d’électricité peut entraîner des avaries pour les aliments qui sont dans des congélateurs. Les habitants d’Oyem, lassés du silence auquel ils sont confrontés de la part des autorités locales, demandent alors une communication afin de leur permettre d’avoir une idée plus précise de l’état de la situation.

Chansia Mavioga, Journaliste Stagiaire