Gabon : le Synamag prêt à assister Eddy Minang et les autres devant le Conseil d’État !

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Une semaine après le verdict tombé le 25 août 2026, la réaction du Syndicat national des magistrats du Gabon (Synamag) ne s’est pas faite attendre. Dans un communiqué officiel rendu public le mercredi 2 septembre 2026 et signé par son président, Landry Abaga Essono, l’organisation syndicale a exprimé sa « profonde désolation » face à la sévérité des peines infligées à plusieurs magistrats, dont Eddy Minang.

Bien que le syndicat n’ait été formellement saisi que par un unique magistrat parmi les comparants, il se dit prêt à étendre son soutien juridique à l’ensemble des collègues frappés par ces mesures. Le Synamag propose de les assister dans leurs démarches pour former un recours devant le Conseil d’État. Pour la représentation syndicale, « plusieurs sentences » rendues présentent un caractère « disproportionné ». Des griefs susceptibles de justification pour une annulation pure et simple.

Pas de solidarité aveugle mais de la logique pour le Synamag

Si le soutien syndical est effectif, il n’en demeure pas moins qu’il ne sera pas dicté par l’émotion. Ainsi donc, il ne vaut pas chèque en blanc. D’ailleurs, Landry Abaga Essono a tenu à interpeller l’ensemble du corps judiciaire. Si le Président du Syndicat national des magistrats du Gabon conteste la lourdeur de certaines décisions prises, il rappelle à l’ordre ses confrères face aux « comportements déviants ». Lesquels sont contraires à la déontologie qui entachent le prestige de la profession.

« La rigueur et l’exemplarité ne se négocient pas, elles sont la condition même de la crédibilité de l’institution judiciaire », a martelé Landry Abaga Essono dans ledit communiqué. Pour le Syndicat national des magistrats du Gabon, ce sont des conditions sine qua non pour la valeur de la maison justice. Cette sortie aux allures d’équilibriste démontre la volonté de ce syndicat de s’imposer une ligne de neutralité dans cette crise qui secoue le monde judiciaire gabonais. Une attitude admirable à cerner à sa juste valeur par qui de droit.