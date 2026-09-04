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Football : Aubameyang nominé pour le joueur du mois en Liga !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 4 septembre 2026 à 14h34min
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Une vue des nominés pour le titre de joueur du mois en Liga avec Aubameyang © D.R.
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À 37 ans, Pierre-Emerick Aubameyang continue de faire mentir le calendrier et vient de décrocher une nomination de prestige pour le titre de joueur du mois d’août en Liga. Un honneur mérité pour l’attaquant gabonais, auteur d’un début de saison tonitruant sous le maillot du Deportivo La Corogne, tout juste remonté dans l’élite espagnole.

Arrivé cet été en provenance de l’Olympique de Marseille, « Auba » n’a pas mis longtemps à planter son drapeau sur la Liga. Buteur dès la première journée face à Elche, il a remis le couvert contre Malaga avant de signer un but somptueux, ballon piqué au-dessus du gardien, sur la pelouse de Valence. Trois journées, trois buts : la Panthère noire de Minvoul confirme qu’elle n’a rien perdu de son sens du but.

Aubameyang à la bataille avec Bellingham et Raphinha !

Cette faim insatiable qui l’a rendu redoutable de Dortmund à Londres en passant par Barcelone semble réactivée. Mais la concurrence s’annonce féroce pour ce trophée mensuel. Face à lui, un plateau XXL comprenant Jude Bellingham, la superstar madrilène, Raphinha, l’ailier brésilien du Barça en furie, l’émergent Alex Baena qui impressionne à l’Atlético, et Tenaglia, la révélation de ce mois d’août.

middle ban bien plus que du sport

Malgré ce parterre de stars, difficile d’ignorer l’exploit sportif d’un joueur qui, après plus de 19 ans au sommet, continue de faire trembler les filets à un rythme que beaucoup de jeunes attaquants lui envient. Le verdict des votants s’annonce serré, mais une chose est sûre le vétéran gabonais a remis la Liga à ses pieds. Et personne n’a envie de le voir s’arrêter en si bon chemin. Pour l’heure, Pierre-Emerick Aubameyang semble engagé à poursuivre sur sa lancée. Nous y reviendrons !

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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