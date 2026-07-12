Global Dialogue on AI Governance : le Gabon plaide pour une IA à visage humain

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Alors que les superpuissances s’affrontent dans une course effrénée à la puissance algorithmique, le Gabon choisit de tracer une autre voie. Lors du Global Dialogue on AI Governance organisé à Genève sous l’égide de l’ONU, Mark Alexandre Doumba, ministre gabonais de l’Économie numérique, a invité la communauté internationale à une profonde remise en question. Pour Libreville, l’urgence n’est pas de concevoir la technologie la plus rapide, mais de bâtir un outil véritablement accessible à tous.

Face aux géants de la Tech focalisés sur la taille des modèles et les capacités de calcul, le ministre gabonais a opposé un changement de paradigme salvateur. « Il ne s’agit pas d’être le premier sur l’IA. Il s’agit de déployer l’IA largement », a-t-il martelé.

Selon lui, la frénésie actuelle passe à côté de l’essentiel. Le véritable défi n’est plus technique, il est politique et humain : il s’agit de savoir qui saura instaurer les institutions et les règles indispensables à un déploiement responsable. Cette vision remet la gouvernance et le discernement éthique au centre de la table.

L’essor de la « petite IA » et de l’impact local

Pour le Gabon, l’avenir de cette technologie réside dans la transition de la « grande IA » vers des solutions spécialisées, adaptées aux réalités du terrain. C’est ce que Mark Alexandre Doumba appelle la « petite IA ». « La frontière n’est pas d’avoir des modèles toujours plus grands. C’est l’adaptation locale qui permettra à un agriculteur africain d’utiliser cette technologie dans son propre contexte. », a-t-il souligné.

Qu’il s’agisse d’optimiser les récoltes, de moderniser les services publics ou d’améliorer l’accès aux soins, la valeur ajoutée se mesurera à l’aune des bénéfices concrets apportés aux populations du Sud, trop souvent cantonnées au rôle de simples consommatrices de technologies importées.

Repenser le système pour éviter une nouvelle fracture

Au-delà de l’outil technique, le ministre considère l’IA comme un puissant levier de transformation systémique. Elle ne doit pas se contenter d’optimiser l’existant, mais pousser à redéfinir les règles du jeu économique et social afin de favoriser l’inclusion.

Alors que l’humanité dispose d’un capital financier et technologique sans précédent, le risque d’une nouvelle fracture mondiale reste majeur. En conclusion, l’émissaire gabonais a lancé un avertissement clair : sans une volonté collective de répartir équitablement ces innovations, le fossé entre les concepteurs de l’IA et ses utilisateurs deviendra la nouvelle ligne de rupture du XXIe siècle. La réussite de cette révolution ne se calculera pas en téraflops, mais en vies humaines améliorées.