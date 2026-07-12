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Franceville : une usine de boissons épinglée pour plusieurs non-conformités sanitaires

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 12 juillet 2026 à 8h53min
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Une vue de l'usine de production de boisson © D.R.
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Une industrie agroalimentaire spécialisée dans la production de boissons alcoolisées et non alcoolisées, implantée à Franceville dans la province du Haut-Ogooué, a fait récemment l’objet d’une inspection sanitaire inopinée menée par les équipes de la délégation provinciale de l’Agence Gabonaise de Sécurité Alimentaire (AGASA). Cette opération s’inscrit dans le cadre des missions régulières de contrôle visant à garantir que les aliments produits, stockés et distribués répondent aux exigences sanitaires en vigueur. Les agents de l’AGASA ont relevé plusieurs manquements susceptibles de compromettre la qualité et la sécurité des produits destinés à la consommation.

Au cours de cette mission, les inspecteurs ont constaté l’absence de Date de Durabilité Minimale (DDM) sur quatorze contenants d’extraits, dont douze fûts de 135 kg et deux bidons de 20 kg. Ils ont également relevé le non-respect des températures réglementaires de conservation pour treize bidons d’extraits de 22 kg. À ces irrégularités s’ajoutent la présence de deux bidons de produits chimiques dont la date limite d’utilisation était dépassée depuis le 1er mai 2026, ainsi que deux bidons de réactifs périmés depuis le 26 mai 2026 et le 14 septembre 2025. Les contrôleurs ont enfin observé des insuffisances en matière d’hygiène dans les locaux de stockage.

Le respect des normes sanitaires rappelé

Pour l’AGASA, ces non-conformités rappellent l’importance du strict respect des bonnes pratiques de fabrication, des conditions de conservation et des règles de traçabilité. Ces exigences constituent des éléments essentiels pour préserver la qualité des aliments et limiter les risques susceptibles d’affecter la santé des consommateurs. L’agence souligne que chaque étape de la chaîne de production doit répondre aux normes réglementaires afin de garantir que les produits mis sur le marché présentent toutes les garanties de sécurité sanitaire.

À l’issue de cette inspection, des procès-verbaux de constatation de non-conformité ont été dressés conformément à la réglementation en vigueur. L’opérateur concerné a été mis en demeure de prendre, dans les délais prescrits, l’ensemble des mesures correctives nécessaires pour rétablir sa conformité. À travers cette intervention, l’AGASA réaffirme sa volonté de renforcer la surveillance des établissements agroalimentaires sur l’ensemble du territoire national afin d’assurer une meilleure protection des consommateurs et de promouvoir le respect durable des normes sanitaires dans le secteur.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 12 juillet 2026 à 8h53min
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Henriette Lembet

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