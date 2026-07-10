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FEG : Alain-Claude Kouakoua installe son équipe de choc pour booster l’économie gabonaise

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 10 juillet 2026 à 13h21min
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Alain-Claude Kouakoua, Président Directeur Général de la HOLDING ACK S.A © D.R.
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Le patronat gabonais entame officiellement une nouvelle ère. Élu le 12 juin dernier à la présidence de la Fédération des entreprises du Gabon (FEG), Alain-Claude Kouakoua a procédé, ce jeudi 09 juillet 2026 à Libreville, à l’installation officielle de son Bureau exécutif. Cette équipe renouvelée prend les commandes pour la période 2026-2029 avec une feuille de route claire : moderniser l’économie nationale.

Pour mener à bien ses ambitions, le nouveau président s’est entouré de profils d’expérience. Le bureau exécutif s’appuiera ainsi sur la vision de deux conseillers stratégiques de haut vol, Charles Tchen et Seydou Kane.

À leurs côtés, treize vice-présidents se répartissent les secteurs clés de l’économie gabonaise. Parmi les nominations marquantes, Léod Paul Batolo prend la tête de l’Industrie minière, tandis que Christophe Blanc pilotera le secteur crucial du pétrole et du gaz. Le commerce et les services sont confiés à Isabelle Essonghé, alors qu’Éric Boundono aura la charge de propulser l’entrepreneuriat, l’innovation et l’économie numérique. De la santé à la fiscalité, en passant par le bois et la logistique, chaque pan d’activité bénéficie désormais d’un ancrage dédié pour relever les défis de la compétitivité.

Compétence et collégialité comme moteurs

Loin d’un simple organigramme, Alain-Claude Kouakoua a insisté sur le fait que ce choix repose sur des critères stricts de compétence, de complémentarité et d’efficacité. L’objectif ? Garantir un pilotage ultra-cohérent des priorités de la Fédération. Pour le leader du patronat, le succès de ce mandat triennal reposera sur une gouvernance résolument collégiale, guidée par la responsabilité, la solidarité et un dialogue permanent.

Cette nouvelle équipe devra très vite se mettre au travail. Elle a pour mission de fluidifier les échanges entre les secteurs public et privé, tout en guidant les entreprises à travers les réformes structurelles indispensables à l’amélioration du climat des affaires.

Plus de soixante ans d’engagement patronal

Cette transition marque une étape de plus dans la riche histoire de l’institution. Née en septembre 1959 sous le nom d’UNIGABON, devenue plus tard la Confédération patronale gabonaise (CPG), l’organisation a adopté son identité actuelle de FEG en octobre 2022. Plus que jamais, la Fédération s’impose comme le pont indispensable entre les entreprises, les pouvoirs publics et les partenaires internationaux, avec une obsession inchangée : stimuler l’investissement et créer les emplois de demain.

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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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