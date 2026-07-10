Visite d’État en France : plusieurs artistes dans la délégation présidentielle

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À l’approche de sa visite d’État en République française, le président de laRépublique, Brice Clotaire Oligui Nguema, accélère les préparatifs. Ce jeudi 09 juillet 2026 à Libreville, le chef de l’État a reçu en audience le ministre du Rayonnement culturel et des Arts, Paul Ulrich Kessany. L’objectif de cette rencontre au sommet, relayée par un communiqué de la présidence de la République parvenu à l’Agence gabonaise de presse, était clair : finaliser minutieusement le volet culturel de ce déplacement officiel qui débutera le 20 juillet prochain.

Si les enjeux politiques, économiques et diplomatiques de ce voyage sont majeurs, le Gabon entend bien profiter de cette tribune pour dévoiler une autre de ses forces. Le séjour présidentiel sera ainsi l’occasion de faire découvrir à la communauté internationale l’histoire, les traditions, le génie créatif et l’identité profonde du peuple gabonais.

Un pont entre traditions et modernité

Pour séduire le public international, les discussions entre le chef de l’État et son ministre ont longuement porté sur la programmation artistique. Celle-ci rythmera les grands moments du séjour. Loin d’être une simple animation, la sélection finale des artistes et la diversité des répertoires ont fait l’objet d’un examen rigoureux.

L’ambition affichée est d’offrir une représentation fidèle et prestigieuse du patrimoine national. Des traditions ancestrales aux créations contemporaines, en passant par des registres plus universels comme l’opéra, toute la richesse créative du pays sera mise à l’honneur. En fervent défenseur des couleurs vert-jaune-bleu, le président exige l’excellence. Selon le communiqué, cette délégation artistique ne doit pas être une simple vitrine passive, mais le reflet d’une culture vivante, capable de dialoguer avec le monde tout en restant profondément enracinée.

La culture, nouveau levier de souveraineté

Pour Brice Clotaire Oligui Nguema, la valorisation des arts n’est plus un second rôle. Elle s’inscrit désormais comme un pilier stratégique de la diplomatie gabonaise. Promouvoir la musique, les danses, les langues et les savoir-faire nationaux permet de consolider l’image du pays à l’international et d’affirmer sa souveraineté culturelle.

À travers ce voyage en France, le Gabon se prépare à montrer le visage d’une nation fière et confiante. Les artistes sélectionnés auront la lourde mais noble responsabilité de porter, bien au-delà des scènes de spectacle, l’histoire et les ambitions futures du pays.