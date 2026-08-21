Gabon : Huawei lance la deuxième édition de Seeds for the Future

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Huawei Technologies Gabon a lancé, jeudi 20 août à l’Institut national de la Poste, des Technologies de l’Information et de la Communication (INPTIC), la deuxième édition de son programme « Seeds for the Future ». L’initiative, qui a réuni plusieurs établissements supérieurs de la capitale, vise à sélectionner 10 jeunes Gabonais. Ces derniers participeront, en octobre prochain en Chine, à une formation de 10 jours consacrée aux nouvelles technologies.

Après une première édition organisée en 2025, Huawei poursuit son programme destiné à renforcer l’intérêt des jeunes pour les métiers du numérique. Pour cette nouvelle édition, les candidats ont d’abord été soumis à une épreuve écrite portant notamment sur la culture générale, les réseaux, la 5G et l’intelligence artificielle. Les candidats ayant obtenu au moins 80 points sur 100 accéderont à la phase des entretiens. À l’issue de cette étape, 10 participants seront retenus pour représenter le Gabon en Chine.

Des perspectives professionnelles à la clé

Pour la directrice des ressources humaines de Huawei Technologies Gabon, Komault Lee Nesta Véronne, cette expérience doit permettre aux jeunes de mieux connaître les métiers liés aux nouvelles technologies. « Ce voyage va permettre d’ouvrir leur champ d’horizon en ce qui concerne les métiers liés à la technologie, de susciter des vocations et d’amener les jeunes à s’imprégner un peu plus des domaines des nouvelles technologies », a-t-elle déclaré.

La première édition avait réuni 10 jeunes Gabonais. Parmi eux, Baressy Samuelle Jamila, étudiante à l’Institut Africain d’Informatique (IAI), a participé au lancement de cette nouvelle édition pour encourager les candidats. Elle estime que le programme peut également ouvrir des perspectives professionnelles aux participants. « Des avantages, il y en a. Je peux par exemple citer l’offre d’un stage au sein de la compagnie Huawei. Celle-ci est offerte non seulement à ceux qui passent le premier tour, mais aussi à ceux qui iront représenter le Gabon en Chine », a-t-elle expliqué.

Des retombées déjà concrètes avec « le géant chinois »

Cette possibilité se concrétise déjà pour certains participants de la précédente édition. « Nous avons actuellement dans nos locaux certains qui étaient dans le programme de l’année dernière et qui sont actuellement en stage », a indiqué la directrice des ressources humaines de Huawei Technologies Gabon. Chez les candidats de cette deuxième édition, l’enjeu est également de mesurer leurs connaissances et de découvrir de nouvelles perspectives dans le secteur des technologies de l’information et de la communication.

Étudiant à l’INPTIC, Obiang Félicien s’est préparé en révisant les enseignements reçus au cours de ses deux premières années de formation. « C’était un peu plus relax pour moi parce que ce sont des notions liées aux réseaux, à la gestion et au développement, mais surtout beaucoup de fondamentaux », a-t-il expliqué. À travers cette deuxième édition, Huawei entend ainsi contribuer au développement des compétences des jeunes Gabonais dans les TIC. Le programme vise également à favoriser leur ouverture aux opportunités de formation et d’insertion professionnelle dans le secteur du numérique.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire