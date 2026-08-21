Panthères du Gabon : Sébastien Migné officiellement lié pour trois ans

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En présence du président de la Fédération gabonaise de football (Fegafoot), Pierre Alain Mounguengui, et du nouveau manager général Bruno Ecuele Manga, le technicien français a paraphé son contrat de trois ans. Si le Directeur technique national Alain Giresse a manqué à l’appel, la validation préalable de ce bail par le ministre des Sports, Paul Ulrich Kessany, met définitivement fin aux hésitations institutionnelles. Chaque acteur se retrouve désormais placé face à ses responsabilités.

L’urgence du terrain va rapidement rattraper le nouveau patron du banc gabonais. Dès ses premières sorties lors des éliminatoires de la CAN 2027 face au Maroc et au Niger, Sébastien Migné devra insuffler un électrochoc et entamer le rajeunissement d’un effectif en quête de repères. Le cahier des charges fixé par la Fegafoot est limpide : le Gabon ne peut plus se contenter d’une présence continentale intermittente. La qualification pour les éditions 2027 et 2028 constitue une exigence minimale et non négociable.

L’art de composer avec les incertitudes du groupe

Honoré par cette opportunité de bâtir sur la durée, le technicien de 53 ans dit avoir déjà pris le pouls de sa mission. Pour façonner un groupe compétitif, le natif de La Roche-sur-Yon entend s’appuyer sur la régularité du championnat local tout en sollicitant le vivier de la diaspora. Une équation complexe qui pourrait se faire sans la star Pierre-Emerick Aubameyang, écarté par les autorités gouvernementales.

C’est donc fort de ses multiples expériences africaines, du Cameroun au Kenya, en passant par le Togo ou la RD Congo, qu’il s’apprête à entamer ce cinquième défi à la tête d’une sélection nationale.

Restaurer le rang continental des Panthères

Le temps presse et la feuille de route est vaste. Sébastien Migné dispose de trois ans pour concrétiser sa promesse de synergie étroite avec la DTN et les entraîneurs locaux. Au-delà du jeu, l’objectif ultime reste de redonner de la superbe au maillot Vert-Jaune-Bleu, de sécuriser la place des Panthères parmi l’élite africaine et de viser plus haut encore : accrocher une qualification historique pour la Coupe du monde.