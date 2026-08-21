Festival Cinéma Liberté 2026 : CANAL+ University réaffirme son engagement pour la formation audiovisuelle au Gabon

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À l’occasion du Festival Cinéma Liberté, organisé du 22 au 28 juin 2026 à Libreville, CANAL+ Gabon a une nouvelle fois affirmé son rôle de moteur culturel en soutenant activement les ateliers de formation de l’événement à travers son programme phare, CANAL+ University.

Pendant une semaine, passionnés, étudiants et praticiens de l’image ont investi les espaces de formation pour affûter leur savoir-faire. Au programme : un savant mélange de théorie et d’apprentissage pratique pour appréhender la réalité d’un plateau de tournage et les exigences de la production audiovisuelle.

Pour mener à bien cette mission de transmission, le programme a fait appel à un panel d’experts chevronnés. Les participants ont pu échanger avec des figures reconnues telles que Benoît Biveghe, Sédrigue Soungani et Paul Moukéta. Le producteur ivoirien Franck Vlehi, célèbre pour le succès de la série Les Nounous, était également présent pour partager sa vision du marché et ses secrets de fabrication, offrant un regard concret sur les opportunités de la création africaine.

Structurer l’écosystème audiovisuel local

Au-delà de la simple acquisition de compétences techniques et artistiques, cette initiative a créé un véritable espace de réseau et d’émulation collective. En favorisant les échanges directs entre jeunes pousses et professionnels chevronnés, le rendez-vous a permis de renforcer les liens au sein de l’écosystème cinématographique local.

Pour CANAL+ Gabon, ce soutien stratégique découle d’un engagement sociétal fort : favoriser l’émergence d’une nouvelle génération de créateurs capables de porter haut les couleurs du continent.

L’Afrique francophone en ligne de mire

Opérant comme une véritable école itinérante, CANAL+ University sillonne l’Afrique francophone pour dispenser des formations de haut niveau. À travers ses masterclass et ses partenariats locaux, le programme ne vise pas seulement l’insertion professionnelle immédiate ; il entend structurer durablement les industries culturelles et créatives africaines, afin d’offrir une visibilité internationale aux productions issues du continent.