Cameroun : Le Baume François déclaré impropre à la consommation

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Le verdict est tombé le mercredi 13 août 2026 : le Laboratoire national de contrôle de la qualité des médicaments et d’expertise (LANACOME), sous la direction du Pr Rose Ngono Mballa, a déclaré le Baume François impropre à la consommation humaine. Relayée par Radio France Internationale (RFI), la nouvelle fait l’effet d’une onde de choc au Cameroun, où ce produit phare de la pharmacopée locale est utilisé au quotidien par des millions de citoyens.

Conçu par le pasteur François Désiré Ekouma Ananga, le Baume François s’est imposé au fil des ans comme l’un des remèdes traditionnels les plus populaires du pays. Pourtant, sa commercialisation à grande échelle s’est toujours faite sans Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) officielle. La décision du LANACOME vient ainsi stopper net l’essor d’un remède qui tentait pourtant de rentrer dans le rang.

Des tentatives de normalisation insuffisantes

Depuis 2025, les promoteurs du baume avaient en effet engagé une démarche de conformité comprenant un audit d’hygiène, la standardisation des procédés de fabrication et des contrôles en laboratoire. Cette trajectoire laissait espérer une régularisation progressive. Cependant, ces efforts n’ont pas convaincu le régulateur : les analyses toxicologiques menées par le LANACOME ont révélé de majeures non-conformités, annulant de fait le travail entrepris.

Ce décalage entre les intentions affichées et les résultats scientifiques rappelle qu’un simple habillage cosmétique ne saurait pallier des failles dans la composition même d’un produit.

Un coup dur pour la médecine traditionnelle

Pour les nombreux usagers fidèles, l’annonce est un coup de massue qui fragilise la confiance accordée à ce soin devenu incontournable dans l’automédication au Cameroun et en Afrique centrale.

Plus largement, ce verdict sonne comme un avertissement rigoureux pour l’ensemble de la filière des tradipraticiens. Il met en lumière la tension permanente entre une médecine traditionnelle ancrée dans les mœurs et des exigences de sécurité sanitaire de plus en plus strictes. Ce cas d’école pourrait désormais faire jurisprudence pour d’autres produits régionaux vendus sans validation scientifique, poussant les acteurs du secteur à accélérer leur véritable mutation sous peine d’interdiction.

Françoise Nleme Meye, Journaliste stagiaire