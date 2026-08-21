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Gabon : Camélia Ntoutoume lance le manuel d’anglais «Super-Efficace» pour le primaire

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 21 août 2026 à 13h23min
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La ministre de l'Education nationale Camélia Ntoutoume présentant le manuel d’anglais «Super-Efficace» pour le primaire © L'Union
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Le jeudi 20 août 2026, les locaux de Multipress Gabon ont servi de cadre au lancement officiel du tout dernier manuel d’anglais de la collection « Super-Efficace ». Spécialement conçu pour les élèves de première année du primaire, cet ouvrage a été dévoilé en présence d’un parterre d’acteurs de l’éducation, sous le patronage de la ministre de l’Éducation nationale, Camélia Ntoutoume Leclercq.

Cette initiative vient concrétiser la volonté politique d’intégrer l’apprentissage des langues vivantes au plus tôt dans le parcours scolaire des jeunes Gabonais. Apprendre une nouvelle langue à l’âge de six ans exige des outils sur mesure. Loin des méthodes académiques rigides, ce nouveau guide privilégie une pédagogie immersive, vivante et hautement interactive. L’objectif principal reste de susciter la curiosité naturelle de l’enfant sans l’intimider.

Grâce à un panachage d’exercices visuels, de jeux de rôles et d’activités scolaires variées, le manuel accompagne l’apprenant pas à pas. L’élève apprivoise ainsi les sonorités anglophones, assimilant sans effort les structures de base pour s’exprimer et comprendre son environnement direct.

Préparer la jeunesse aux exigences du monde moderne

L’introduction précoce de l’anglais répond à un enjeu stratégique majeur. Dans une économie mondiale interconnectée où la langue de Shakespeare domine les sciences, les nouvelles technologies, le commerce international et la diplomatie, doter la jeune génération de ces compétences relève d’une priorité absolue.

Initier les enfants dès le primaire leur permet de développer une fluidité naturelle qui facilitera l’ensemble de leur cursus futur, tout en leur ouvrant des perspectives académiques et professionnelles inédites.

Ouvrir les esprits sur le monde

Au-delà des simples aspects linguistiques et grammaticaux, cette démarche pédagogique constitue une véritable fenêtre ouverte sur la diversité culturelle. En apprivoisant un nouveau code de communication, les élèves développent leur agilité cognitive, leur confiance en eux et leur capacité d’adaptation.

En posant des jalons solides dès le plus jeune âge, le Gabon arme sa jeunesse pour qu’elle puisse interagir avec assurance, comprendre les enjeux globaux et saisir pleinement sa place au sein de la communauté internationale de demain.

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 21 août 2026 à 13h23min
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Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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