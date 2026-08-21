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Gabon : la filière café-cacao en quête de  3,4 milliards de FCFA pour sa relance

Photo de Casimir Mapiya Casimir Mapiya Envoyer un courriel 21 août 2026 à 13h45min
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Production de café de la CAISTAB © D.R.
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La stratégie de redynamisation du secteur agricole gabonais se heurte à une réalité budgétaire brutale. Alors que l’État avait initialement prévu une subvention globale de 3,5 milliards de francs CFA pour l’exercice 2026 en faveur de la Caisse de stabilisation et de péréquation (Caistab), la concrétisation financière tarde dramatiquement. Comme le révèle Sika Finance, à peine 100 millions de FCFA ont effectivement été décaissés par le Trésor public. Ce maigre versement, qui représente tout juste 2,9 % de l’enveloppe promise, laisse un trou béant de 3,4 milliards de FCFA à combler.

Ce retard dans le financement des cultures de rente n’est pas un dysfonctionnement isolé, mais s’inscrit dans un contexte macroéconomique très contraint. À la suite de la révision de la loi de finances en juillet 2026, l’État gabonais a dû revoir ses ambitions à la baisse, amputant son budget général de plus de 23 % et réduisant les dépenses d’investissement de près de 45 %. 

Dans cette cure d’austérité générale, l’enveloppe allouée à la mission « Agriculture, élevage et pêche » s’est effondrée de 68 %, impactant de plein fouet les structures de soutien à la production nationale.

La Caistab contrainte au pari de l’autofinancement

Face à ce recul des dotations étatiques, la Caistab a dû réorganiser ses priorités dans son budget rectificatif. Pour ne pas abandonner les planteurs au milieu du gué, l’organisme a choisi de maintenir en priorité l’achat direct du café et du cacao au niveau des plantations. Cependant, la Caisse devra désormais absorber ces opérations en s’appuyant quasi exclusivement sur ses ressources propres. 

Avec trois quarts de son budget de l’année déjà engagés, la marge de manœuvre s’annonce particulièrement étroite pour faire face aux imprévus de trésorerie.

Un test critique pour la diversification économique

Ce resserrement financier représente un vrai test de solidité pour la politique de relance agricole du pays. Pour le Gabon, traditionnellement dépendant de ses revenus pétroliers, l’épreuve est cruciale. La capacité de la Caistab à maintenir ses volumes d’achat et à payer les planteurs sans interruption déterminera si la dynamique entamée dans les zones rurales peut survivre à cette vague de rigueur budgétaire.

Photo de Casimir Mapiya Casimir Mapiya Envoyer un courriel 21 août 2026 à 13h45min
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Casimir Mapiya

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