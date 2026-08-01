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SEEG : la séparation des activités Eau et Électricité actée pour le 1er janvier 2027

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 1 août 2026 à 11h28min
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Séance de travail entre des membres du gouvernement et le Conseil d'administration de la SEEG © D.R.
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Réunis ce 31 juillet 2026 au siège de la Société d’Énergie et d’Eau du Gabon (SEEG), les ministres en charge de l’Accès universel à l’Eau et à l’Énergie, de la Réforme et du Travail ont présenté aux administrateurs et aux actionnaires de l’entreprise l’état d’avancement du processus de scission de la société. Cette réforme, inscrite parmi les priorités du septennat du président Brice Clotaire Oligui Nguema, vise à créer deux entreprises spécialisées, la Gabonaise des Eaux et Électricité du Gabon, afin d’améliorer la qualité des services rendus aux populations.

Les autorités ont rappelé que cette transformation repose sur une feuille de route adoptée en Conseil des ministres après validation en Conseil interministériel. Prévue sur une période de six mois, elle comporte vingt actions prioritaires, dont la certification des comptes des cinq derniers exercices de la SEEG. Cette opération doit permettre de régulariser le reporting financier, de renforcer la transparence, d’améliorer la gouvernance de l’entreprise et de restaurer la confiance des partenaires financiers, dans l’objectif de faciliter la mobilisation des investissements nécessaires au développement des infrastructures.

Une transition encadrée 

Le gouvernement qualifie cette réforme d’historique, de stratégique et de majeure. Historique, parce qu’elle concerne selon le communiqué « une entreprise fondée en 1950 ; stratégique, car elle touche deux secteurs essentiels relevant de la souveraineté nationale ; majeure enfin, en raison de ses importantes conséquences économiques et sociales ». Les autorités assurent toutefois que cette restructuration sera conduite sans rupture du service public, afin de préserver la continuité de l’approvisionnement en eau potable et en électricité durant toute la période de transition.

Dans ce cadre, la SEEG continuera d’assurer la gestion des activités courantes jusqu’au 31 décembre 2026. Cette période devra permettre selon les autorités « de clarifier les actifs, les passifs, les contrats, les systèmes d’information, les recettes, les dettes ainsi que les responsabilités de chacune des futures entités ». À compter du 1er janvier 2027, La Gabonaise des Eaux et Électricité du Gabon entreront officiellement en fonction.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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