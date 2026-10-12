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Gabon : fort rebond de l’agriculture de rente au deuxième trimestre 2026

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 12 octobre 2026 à 15h18min
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Culture d'hévéa © D.R.
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Après une séquence marquée par trois trimestres de repli consécutifs, l’agriculture de rente nationale redresse la tête. Selon la Note de conjoncture sectorielle de la Direction générale de l’Économie et de la Politique fiscale (DGEPF), le secteur affiche un bond spectaculaire de 42,2 % en glissement trimestriel. Sur les six premiers mois de l’année, l’indice composite consolide ainsi une progression de 2,4 %, confirmant le retour d’une trajectoire favorable.

Ce regain de vitalité découle principalement des performances exceptionnelles enregistrées dans la filière palmier à huile. Durant les mois d’avril à juin, la récolte de régimes de palme s’est envolée de 82,2 % comparativement au premier trimestre. Cette accélération trouve son explication dans une pluviométrie particulièrement propice, couplée à une nette amélioration des rendements agricoles sur le terrain.

En aval, cette abondance de matière première a irrigué les usines de transformation. La production d’huile de palme brute s’est ainsi adjugé une hausse de 25,1 % sur la période sous revue. L’atténuation progressive des goulots d’étranglement logistiques entre les plantations et les sites industriels a permis une meilleure fluidité des approvisionnements.

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L’hévéaculture à la peine sur fond de sénescence

En revanche, le tableau s’avère plus contrasté du côté de la filière hévéicole. L’extraction de caoutchouc humide s’est en effet rétractée de 15,9 % au cours du trimestre. Ce décrochage s’explique par le repos physiologique et l’avancée en âge de certaines parcelles exploitées par le groupe Olam Rubber Gabon (ORG), qui ont pesé sur les rendements globaux.

Si la reprise des volumes observée chez Agri Business Gabon (ABG) a permis d’amortir le choc, elle n’a pas suffi à enrayer la baisse trimestrielle. Pour autant, l’analyse sur l’ensemble du premier semestre invite au rassemblement : en cumul semestriel, la production de caoutchouc humide parvient à maintenir une trajectoire positive avec un gain de 4,5 % par rapport à l’exercice précédent.

Des perspectives encourageantes pour le secteur primaire

Le dynamisme de l’huile de palme aura agi comme un véritable catalyseur pour l’ensemble du sous-secteur agricole. En absorbant le repli temporaire de la filière caoutchouc, la récolte record des régimes de palme permet à l’agriculture de rente de réaffirmer son rôle clé au sein des activités extractives et primaires nationales. Ce retour en force de la transformation agro-industrielle offre ainsi une bouffée d’oxygène bienvenue à l’économie nationale.

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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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