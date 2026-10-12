Football : victoire (2-1) d’Aris Limassol avec un doublé d’Effaghe !

Ecouter l'article

Titulaire en pointe de l’attaque d’Aris Limassol, Rody Junior Effaghe a signé un doublé décisif lors de la 5e journée du championnat chypriote. Sur la pelouse de l’Olympiakos Nicosie, l’attaquant gabonais a ouvert le score à la 40e minute avant de crucifier l’adversaire dans le temps additionnel. Son équipe s’est imposée (2-1) et a ramené 3 points de ce déplacement.

Devant le but, l’avant-centre a fait parler son sens du placement et son sang-froid. À la 40e, il a débloqué la rencontre en se montrant à la retombée d’une action collective, avant de rester dans le coup pour porter l’estocade quand le chrono flirtait avec le terme du match. Un finisseur dans l’âme, présent au moment où il le faut. Pour Beaucoup d’observateurs, l’après Aubameyang est déjà en train de se dessiner.

Effaghe forv’ossu !

Les statistiques de l’ancien pensionnaire des Panthères du Gabon juniors sont plus qu’éloquentes. 5 matchs disputés, 5 buts inscrits. Un ratio à faire pâlir bien des attaquants du continent et qui confirme une montée en puissance spectaculaire depuis le début de la saison. Chaque sortie, ou presque, se solde par une réalisation.Cette dynamique ne date pas d’hier.

Lors du dernier rassemblement des Panthères, face au Maroc puis au Niger, l’international gabonais a illuminé la sélection avec des prestations de haut vol. Il a même trouvé le chemin des filets à Franceville, une réalisation qui a fait lever le public du stade. Sa profondeur, son jeu en déviation et son pressing constant ont fait de lui un rouage essentiel de l’animation offensive.

À Chypre, Rody Junior Effaghe poursuit donc sa route vers une saison déjà record pour lui. Avec un tel rendement, l’attaquant s’impose comme un cadre d’Aris Limassol et comme une valeur sûre sur laquelle le Gabon peut compter dans la perspective des prochaines échéances des éliminatoires de la CAN 2027. Prochain rendez-vous, le championnat et la prochaine trêve internationale de Novembre prochain face au Lesotho.