Gabon–FMI : Libreville se rapproche de l’ouverture des négociations sur un nouveau programme

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Le Gabon et le Fonds monétaire international (FMI) franchissent une nouvelle étape vers la négociation d’un programme économique et financier. Au terme de deux semaines de travaux à Libreville, la mission conduite par Aliona Cebotari a été reçue, le 23 septembre 2026, par le vice-président du gouvernement, Hermann Immongault. Les deux parties ont arrêté une méthode de travail destinée à poursuivre les discussions techniques avant l’éventuelle ouverture de négociations formelles sur le programme sollicité par les autorités gabonaises.

Cette séquence prolonge plusieurs mois d’échanges entre Libreville et l’institution de Bretton Woods. Une précédente mission du FMI, également conduite par Aliona Cebotari, avait séjourné au Gabon du 25 février au 6 mars 2026 afin d’évaluer la situation macroéconomique et les réformes engagées. Depuis les réunions de printemps d’avril, près d’une dizaine de séances techniques avaient ensuite été organisées entre les équipes gabonaises et celles du Fonds.

Des discussions formelles désormais en ligne de mire

La réunion du 23 septembre a notamment permis à la mission du FMI de présenter les principales conclusions des travaux conduits avec les administrations gabonaises. Aucun accord de financement n’est encore annoncé à ce stade : les prochaines semaines doivent être consacrées à la poursuite des travaux techniques avec le ministère de l’Économie et des Finances, notamment par l’intermédiaire du représentant résident du FMI à Libreville.

Hermann Immongault a, pour sa part, réaffirmé la volonté du président Brice Clotaire Oligui Nguema de parvenir à un programme tenant compte des contraintes et priorités économiques du Gabon. Cette volonté s’inscrit dans un processus engagé depuis plusieurs mois : en juillet dernier, le gouvernement avait déjà assuré que les échanges avec le FMI se poursuivaient, après des informations faisant état de difficultés dans les négociations.

Exonérations, masse salariale et investissements au menu

Parmi les réformes mises en avant par le gouvernement figurent la remise à plat des exonérations fiscales, l’assainissement et la maîtrise de la masse salariale ainsi que le recentrage des investissements publics sur les priorités du Plan national de croissance et de développement 2026-2030. Ces mesures constituent autant de paramètres susceptibles de peser dans l’appréciation de la trajectoire budgétaire gabonaise par le FMI.

Le gouvernement entend également défendre ces orientations lors de l’examen parlementaire du projet de loi de finances 2027. L’enjeu sera notamment d’articuler le financement du PNCD avec les impératifs de soutenabilité des finances publiques, alors que les discussions précédentes avec le Fonds avaient déjà placé la gestion budgétaire et les réformes structurelles au cœur des échanges.

Un programme encore à négocier

Selon les éléments communiqués à l’issue de la rencontre, le FMI considère que les ajustements actuellement engagés rapprochent le Gabon de la perspective d’un programme. Cette appréciation ne signifie toutefois pas qu’un accord est déjà conclu : elle ouvre plutôt la voie à une nouvelle phase de travaux avant d’éventuelles négociations formelles.

Pour Libreville, la prochaine étape sera donc déterminante. Après plusieurs mois de réunions techniques, l’enjeu n’est plus seulement de maintenir le dialogue avec le FMI, mais de parvenir à définir les paramètres d’un programme compatible à la fois avec les exigences de stabilisation des finances publiques et les investissements que le gouvernement juge indispensables à la mise en œuvre du PNCD.