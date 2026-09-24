A La UneDerniers articlesPOLITIQUE

Gabon–FMI : Libreville se rapproche de l’ouverture des négociations sur un nouveau programme

Photo de Casimir Mapiya Casimir Mapiya Envoyer un courriel 24 septembre 2026 à 18h57min
1 903 Temps de lecture 1 minute
Ajouter GabonMediaTime à vos sources préférées
La délégation du FMI conduite par Aliona Cebotari reçu par le vice-président du gouvernement Hermann Immongault © D.R.
Ecouter l'article

Le Gabon et le Fonds monétaire international (FMI) franchissent une nouvelle étape vers la négociation d’un programme économique et financier. Au terme de deux semaines de travaux à Libreville, la mission conduite par Aliona Cebotari a été reçue, le 23 septembre 2026, par le vice-président du gouvernement, Hermann Immongault. Les deux parties ont arrêté une méthode de travail destinée à poursuivre les discussions techniques avant l’éventuelle ouverture de négociations formelles sur le programme sollicité par les autorités gabonaises.

Cette séquence prolonge plusieurs mois d’échanges entre Libreville et l’institution de Bretton Woods. Une précédente mission du FMI, également conduite par Aliona Cebotari, avait séjourné au Gabon du 25 février au 6 mars 2026 afin d’évaluer la situation macroéconomique et les réformes engagées. Depuis les réunions de printemps d’avril, près d’une dizaine de séances techniques avaient ensuite été organisées entre les équipes gabonaises et celles du Fonds.

Des discussions formelles désormais en ligne de mire

La réunion du 23 septembre a notamment permis à la mission du FMI de présenter les principales conclusions des travaux conduits avec les administrations gabonaises. Aucun accord de financement n’est encore annoncé à ce stade : les prochaines semaines doivent être consacrées à la poursuite des travaux techniques avec le ministère de l’Économie et des Finances, notamment par l’intermédiaire du représentant résident du FMI à Libreville.

middle ban bien plus que du sport

Hermann Immongault a, pour sa part, réaffirmé la volonté du président Brice Clotaire Oligui Nguema de parvenir à un programme tenant compte des contraintes et priorités économiques du Gabon. Cette volonté s’inscrit dans un processus engagé depuis plusieurs mois : en juillet dernier, le gouvernement avait déjà assuré que les échanges avec le FMI se poursuivaient, après des informations faisant état de difficultés dans les négociations.

Exonérations, masse salariale et investissements au menu

Parmi les réformes mises en avant par le gouvernement figurent la remise à plat des exonérations fiscales, l’assainissement et la maîtrise de la masse salariale ainsi que le recentrage des investissements publics sur les priorités du Plan national de croissance et de développement 2026-2030. Ces mesures constituent autant de paramètres susceptibles de peser dans l’appréciation de la trajectoire budgétaire gabonaise par le FMI.

Le gouvernement entend également défendre ces orientations lors de l’examen parlementaire du projet de loi de finances 2027. L’enjeu sera notamment d’articuler le financement du PNCD avec les impératifs de soutenabilité des finances publiques, alors que les discussions précédentes avec le Fonds avaient déjà placé la gestion budgétaire et les réformes structurelles au cœur des échanges.

Un programme encore à négocier

Selon les éléments communiqués à l’issue de la rencontre, le FMI considère que les ajustements actuellement engagés rapprochent le Gabon de la perspective d’un programme. Cette appréciation ne signifie toutefois pas qu’un accord est déjà conclu : elle ouvre plutôt la voie à une nouvelle phase de travaux avant d’éventuelles négociations formelles.

Pour Libreville, la prochaine étape sera donc déterminante. Après plusieurs mois de réunions techniques, l’enjeu n’est plus seulement de maintenir le dialogue avec le FMI, mais de parvenir à définir les paramètres d’un programme compatible à la fois avec les exigences de stabilisation des finances publiques et les investissements que le gouvernement juge indispensables à la mise en œuvre du PNCD.

Photo de Casimir Mapiya Casimir Mapiya Envoyer un courriel 24 septembre 2026 à 18h57min
1 903 Temps de lecture 1 minute
Photo de Casimir Mapiya

Casimir Mapiya

« Le journaliste est un interprète de la curiosité publique.» Bernard Pivot Bernard Pivot

Articles similaires

Université du Cap Estérias : ouverture des dépôts de dossiers pour le CNOU du 24 septembre au 2 octobre

24 septembre 2026 à 21h21min

Don de sang : les personnes transfusées non éligibles au don

24 septembre 2026 à 20h58min

Fonction publique : 11 milliards économisés, une goutte d’eau dans un océan de dépenses

24 septembre 2026 à 19h53min

Sécurité ferroviaire : renforcement du partenariat en la Setrag et les collectivités locales 

24 septembre 2026 à 16h06min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

Ce message d’erreur est visible uniquement pour les administrateurs/administratrices de WordPress.

Erreur 403 : The request cannot be completed because you have exceeded your quota..

Domain code: youtube.quota
Reason code: quotaExceeded

Erreur : aucune vidéo n’a été trouvée.

Assurez-vous qu’il s’agit d’un identifiant de chaine valide et que la chaine a des vidéos disponibles sur youtube.com.

Bouton retour en haut de la page