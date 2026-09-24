«1 Taxi, un Emploi, un Avenir» : Eramet Comilog accompagne 20 jeunes vers la propriété de leur véhicule

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À Franceville, Moanda et Mounana, Eramet Comilog mise sur l’entrepreneuriat dans le transport pour favoriser l’autonomisation économique des jeunes. À travers le programme « 1 Taxi, un Emploi, un Avenir », 20 jeunes chauffeurs bénéficient d’un dispositif leur permettant d’exploiter un véhicule neuf et géolocalisé avant d’en devenir progressivement propriétaires au terme d’une période de quatre ans. Une approche qui entend transformer l’aide sociale classique en acquisition d’un outil de travail et, à terme, d’un patrimoine professionnel.

Créer un emploi est une chose ; permettre à son bénéficiaire de posséder progressivement l’outil qui lui procure ses revenus en est une autre. C’est la logique retenue par Eramet Comilog avec le programme « 1 Taxi, un Emploi, un Avenir ». Déployée dans trois villes du Haut-Ogooué, l’initiative s’inscrit dans la stratégie de diversification économique présentée par l’entreprise dans son Rapport RSE 2025. Elle repose sur un principe d’autonomisation : accompagner de jeunes chauffeurs dans l’exercice d’une activité rémunératrice tout en leur permettant, à terme, de devenir propriétaires du véhicule qu’ils exploitent.

20 jeunes chauffeurs accompagnés dans trois villes

Le dispositif concerne 20 jeunes répartis entre Franceville, Moanda et Mounana. Les bénéficiaires disposent de véhicules neufs équipés d’un système de géolocalisation. Le programme prévoit une accession progressive à la propriété sur quatre années, faisant du taxi non seulement un moyen immédiat d’exercer une activité professionnelle, mais également un actif susceptible d’intégrer durablement le patrimoine du bénéficiaire.

Cette mécanique distingue le programme d’une simple remise de véhicules. Le temps long retenu doit permettre d’associer exploitation professionnelle et responsabilisation autour de l’outil de travail. Pour les jeunes concernés, l’objectif est de générer régulièrement des revenus tout en construisant progressivement leur autonomie. À l’issue du mécanisme, le chauffeur n’est plus seulement utilisateur : il doit pouvoir disposer de son propre outil de production.

Du bénéficiaire au propriétaire

Cette dimension patrimoniale constitue l’un des aspects les plus intéressants du dispositif. Dans de nombreuses activités informelles ou semi-formelles, le travailleur reste dépendant du propriétaire de l’équipement qu’il exploite. Une part de la valeur générée par son travail sert alors à rémunérer la mise à disposition de cet outil, sans nécessairement lui permettre de constituer lui-même un actif.

Avec « 1 Taxi, un Emploi, un Avenir », Eramet Comilog inverse cette logique en inscrivant la propriété au terme du parcours. Le taxi devient alors simultanément source de revenus et capital professionnel. Une fois propriétaire, le bénéficiaire peut théoriquement poursuivre son activité de manière indépendante, sous réserve évidemment de pouvoir assumer l’entretien, l’assurance et l’ensemble des charges nécessaires à la pérennité de son exploitation.

Une réponse locale aux besoins de mobilité

Le programme présente également un intérêt pour les villes concernées. Franceville, Moanda et Mounana concentrent des besoins quotidiens de déplacement liés à l’activité économique, aux administrations, aux établissements scolaires, aux structures sanitaires et aux commerces. L’augmentation d’une offre de transport organisée peut ainsi répondre simultanément à un besoin d’insertion professionnelle et à une demande de mobilité.

Cette articulation entre service économique et utilité territoriale donne au projet une portée qui dépasse les 20 bénéficiaires directs. Chaque véhicule mis en exploitation participe au transport quotidien des populations. L’impact du programme dépendra néanmoins de sa capacité à garantir dans la durée la qualité du service, la sécurité des usagers et la viabilité financière de l’activité pour les chauffeurs.

Une autre conception de la RSE

L’initiative s’intègre dans une orientation plus large d’Eramet Comilog en faveur de la diversification économique. L’entreprise indique avoir engagé 1,170 milliard de FCFA pour financer 197 projets locaux à travers son fonds d’amorçage. À Bakoumba, elle soutient parallèlement un projet agro-sylvo-pastoral de 967,5 millions de FCFA, tandis qu’à Djoutou une miellerie communautaire réunit six villages autour d’une activité productive.

Le point commun entre ces programmes réside dans la recherche d’autonomie économique. L’intervention ne consiste plus seulement à financer une infrastructure ou à apporter une aide ponctuelle, mais à placer entre les mains des bénéficiaires un mécanisme susceptible de produire des revenus. Cette évolution rapproche davantage la responsabilité sociétale d’une logique d’investissement économique territorial.

Faire des bénéficiaires de véritables entrepreneurs

La réussite de « 1 Taxi, un Emploi, un Avenir » devra toutefois être appréciée au terme des quatre années prévues. Le nombre de bénéficiaires ayant effectivement acquis leur véhicule, la régularité de leurs revenus, leur capacité à supporter les coûts d’exploitation et la continuité de leur activité constitueront des indicateurs déterminants.

Avec 20 jeunes accompagnés, le programme reste encore limité en volume. Mais son intérêt réside dans le modèle expérimenté : transformer progressivement un demandeur d’emploi en travailleur autonome puis en propriétaire de son outil professionnel. Si cette mécanique démontre sa viabilité à Franceville, Moanda et Mounana, son extension pourrait donner une portée supplémentaire à l’engagement d’Eramet Comilog en faveur de l’entrepreneuriat local : faire de l’accompagnement social non plus une fin en soi, mais le point de départ vers l’autonomie économique.