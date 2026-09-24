Ecobank Gabon : Sertiluis Kony Mboungou promu Directeur général adjoint

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Ecobank Gabon renforce son équipe dirigeante avec la nomination de Sertiluis Kony Mboungou au poste de Directeur général adjoint. Âgé de 46 ans, ce banquier cumule 17 années d’expérience dans le secteur, dont près de quinze années au sein de la filiale gabonaise du groupe panafricain, où il a progressivement gravi les échelons dans les opérations, le contrôle, l’audit et la technologie. Sa nomination, approuvée par les instances de la banque et ayant reçu l’agrément des autorités compétentes, consacre un parcours construit pour l’essentiel au sein d’Ecobank Gabon.

D’agent des opérations à Directeur général adjoint : la trajectoire de Sertiluis Kony Mboungou illustre une progression professionnelle largement bâtie de l’intérieur. Entré à Ecobank Gabon en mars 2009, après une première expérience à la SODATO, il y a successivement exercé des responsabilités dans les transferts, le Cash Management, les contrôles opérationnels, puis la direction des opérations.

En juillet 2021, il accède au poste de Directeur des Opérations, de la Technologie et Services, fonction qu’il occupera jusqu’en mai 2026. Cette connaissance transversale de la banque constitue désormais l’un des principaux atouts sur lesquels Ecobank entend s’appuyer dans ses nouvelles fonctions.

Dix-sept années d’expérience au service de la banque

Au fil de son parcours, Sertiluis Kony Mboungou a développé une expertise couvrant notamment la gouvernance bancaire, la gestion des opérations, le contrôle interne, l’audit, la maîtrise des risques et la transformation digitale. Des compétences devenues particulièrement stratégiques pour des établissements bancaires confrontés simultanément à l’accélération de la digitalisation, aux exigences de cybersécurité, au renforcement de la conformité et à l’évolution des usages de leur clientèle.

Sa nomination s’inscrit par ailleurs dans un cadre réglementaire formel. Après transmission de son dossier à la Commission bancaire de l’Afrique centrale (COBAC), celle-ci a rendu, le 21 juillet 2026, un avis conforme favorable à son agrément en qualité de Directeur général adjoint d’Ecobank Gabon. L’arrêté ministériel n°145 du 10 août 2026 est ensuite venu consacrer cet agrément, l’habilitant à effectuer, au nom et pour le compte de la banque, les opérations relevant des établissements de crédit conformément à la réglementation communautaire applicable.

Un parcours académique entre Dakar et Paris

À cette expérience opérationnelle s’ajoute un cursus académique progressivement renforcé. Sertiluis Kony Mboungou est notamment titulaire d’un Diplôme supérieur de gestion, option Finance, obtenu à l’Institut supérieur de management (ISM) de Dakar en 2007. Il a ensuite obtenu le diplôme de l’Institut technique de banque (ITB) en Management bancaire auprès du Centre de formation de la profession bancaire en 2018.

Plus récemment, le nouveau Directeur général adjoint a complété ce parcours par un Global Executive MBA en Finance auprès d’IFG Executive Education/IHFI, obtenu en février 2026, puis un Master Finance de l’IAE Paris-Sorbonne Business School – Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en juillet de la même année. Une démarche de formation continue qui accompagne une carrière marquée par l’élargissement progressif de ses responsabilités.

Des certifications internationales pour compléter l’expertise

Le parcours de Sertiluis Kony Mboungou comporte également plusieurs formations spécialisées suivies auprès d’organismes internationaux. Il a notamment participé à des programmes d’Euromoney Learning Solutions consacrés au leadership et à l’audit interne, de Bank T&D Consulting sur le management des opérations, ainsi qu’à une formation de la Société financière internationale, membre du Groupe de la Banque mondiale, portant sur les produits de financement du commerce.

À celles-ci s’ajoutent des formations en cybersécurité, fraude et audit informatique, en intelligence émotionnelle, en leadership et management ou encore en Trade Finance. Cette combinaison entre finance, opérations, contrôle et technologie correspond à l’évolution actuelle du métier bancaire, où la maîtrise des risques et des systèmes d’information occupe désormais une place centrale dans la performance des établissements.

Un dirigeant issu du sérail pour accompagner la transformation

En choisissant un cadre ayant effectué l’essentiel de son parcours professionnel au sein de sa filiale gabonaise, Ecobank mise également sur la connaissance de ses processus internes. Après avoir travaillé au niveau opérationnel puis dirigé les opérations et la technologie, Sertiluis Kony Mboungou dispose d’une lecture construite à plusieurs niveaux de fonctionnement de l’établissement, de l’exécution des opérations jusqu’aux problématiques de gouvernance et de transformation.

Cette nomination ouvre désormais une nouvelle étape dans un parcours professionnel commencé il y a près de deux décennies. Pour le nouveau Directeur général adjoint, l’enjeu sera de convertir cette expérience accumulée en capacité de pilotage au plus haut niveau de la filiale. De l’agent des opérations entré chez Ecobank Gabon en 2009 au Directeur général adjoint agréé en 2026, Sertiluis Kony Mboungou incarne ainsi une promotion interne fondée sur dix-sept années d’expérience, de formation et de responsabilités croissantes dans le secteur bancaire.