Bitam : Patrick Eyogo Edzang rend compte de son activité parlementaire devant les élus locaux

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Le sénateur de la circonscription de Bitam, Patrick Eyogo Edzang, a présenté, le 20 août 2026, son compte rendu parlementaire devant les conseillers municipaux et des représentants de la chefferie traditionnelle. Vice-président de la Commission des Budgets, des Finances et du Contrôle de la Nation, le parlementaire est notamment revenu sur les 24 textes examinés et adoptés au cours de la dernière session, tout en échangeant avec les élus sur leurs implications pour les collectivités locales.

À Bitam, Patrick Eyogo Edzang a sacrifié à un exercice essentiel de la démocratie représentative : rendre compte de son mandat à ceux qui participent directement à l’élection des sénateurs. Réunis en session solennelle, conseillers municipaux et représentants de la chefferie traditionnelle ont ainsi été édifiés sur l’activité de la Chambre haute et sur plusieurs réformes récemment examinées par le Parlement. Le sénateur a rappelé à cette occasion la vocation particulière du Sénat, chargé notamment d’assurer la représentation des collectivités locales.

24 textes examinés et adoptés

Au total, 24 textes ont été examinés et adoptés au cours de la dernière session parlementaire, selon le compte rendu présenté. Parmi ceux évoqués figurent la loi de finances rectificative, le nouveau Code de la nationalité, la réforme de la procédure pénale ainsi que le règlement du Congrès du Parlement.

Vice-président de la Commission des Budgets, des Finances et du Contrôle de la Nation, Patrick Eyogo Edzang a particulièrement insisté sur les questions de finances publiques. Il a évoqué les travaux menés en commission autour de la sincérité des comptes, de la maîtrise des dépenses publiques et de la recherche d’un meilleur équilibre budgétaire. Cette dimension du mandat prend une importance particulière dans un contexte où l’accélération des investissements publics appelle parallèlement un contrôle accru de l’utilisation des ressources de l’État.

Des élus locaux directement associés au compte rendu

La rencontre n’a pas été limitée à une restitution descendante. Les conseillers municipaux et représentants de la chefferie traditionnelle ont pu échanger avec le sénateur sur les conséquences des réformes adoptées et leur traduction dans la vie quotidienne des collectivités et des populations.

Patrick Eyogo Edzang a également abordé les nouvelles dispositions relatives à la lutte contre la désinformation, appelant à davantage de responsabilité dans la production et le partage des informations et rappelant les conséquences juridiques susceptibles d’accompagner la diffusion de fausses informations.

À travers cet exercice, le sénateur entend inscrire son mandat dans une logique de proximité et de redevabilité. Car si le travail parlementaire se déroule principalement dans les hémicycles et les commissions, son utilité se mesure aussi à la capacité des élus nationaux à revenir devant leurs territoires pour expliquer leurs votes, entendre les préoccupations locales et en rendre compte au Parlement.