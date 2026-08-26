Ngouoni : écroué pour séquestration et détournement d’une collégienne de 14 ans

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La quiétude de la localité de Ngouoni a été vivement troublée par une affaire particulièrement grave. Arnold Mendu Menie, un Gabonais de 34 ans, célibataire et père de quatre enfants, séjourne depuis le 21 août à la prison centrale de Franceville. Déféré devant un juge d’instruction compétent, l’homme a été placé sous mandat de dépôt pour des faits présumés de séquestration et de détournement de mineure, rapporte le quotidien L’Union.

Les faits se sont déroulés il y a quelques jours au cœur de la ville de Ngouoni. Le trentenaire aurait retenu contre son gré une jeune fille de 14 ans, élève en classe de 5ᵉ. Inquiète de l’absence prolongée de l’adolescente, la famille de la victime a rapidement donné l’alerte auprès des autorités locales.

Saisis du dossier, les éléments de la brigade de gendarmerie de la ville ont immédiatement ouvert une enquête de flagrance pour élucider les circonstances exactes de cette disparition inquiétante. Les investigations menées sur le terrain ont permis de remonter jusqu’au suspect et de procéder à son interpellation sans délai.

Des aveux devant le parquet et un placement en détention

Présenté au parquet de la République à l’issue de sa garde à vue, le mis en cause serait rapidement passé aux aveux lors de son audition. Face à la gravité des accusations et aux éléments recueillis par les enquêteurs, le magistrat instructeur a ordonné son placement immédiat en détention préventive à la maison d’arrêt de Franceville.

L’affaire soulève une onde de choc au sein de la communauté locale, d’autant que le prévenu est lui-même père de famille. La prise en charge de la jeune collégienne et le suivi de son état de santé physique et psychologique demeurent au centre des préoccupations de ses proches.

L’enquête judiciaire se poursuit pour faire toute la lumière

Si le suspect dort désormais derrière les barreaux, la procédure est loin d’être close. L’enquête judiciaire approfondie devra notamment permettre de déterminer avec précision le déroulement des faits ainsi que les conditions dans lesquelles la collégienne a été retenue.

Il s’agira également pour la justice de percer à jour les motivations profondes et les intentions réelles d’Arnold Mendu Menie au moment des faits. Le juge d’instruction s’attellera dans les prochains jours à confronter les déclarations de l’inculpé aux témoignages de la victime et de sa famille pour établir l’ensemble des responsabilités pénales dans ce dossier.