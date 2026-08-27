A La UneDerniers articlesSOCIETE

Nécrologie : la journaliste Rudy Hombenet n’est plus !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 27 août 2026 à 9h46min
3 125 Temps de lecture 1 minute
Ajouter GabonMediaTime à vos sources préférées
La journaliste Rudy Hombenet, de son vivant © D.R.
Ecouter l'article

L’information a été confirmée par des sources familiales jointes par notre rédaction. En effet, Rudy Hombenet, journaliste au sein de la rédaction du quotidien L’Union, est décédée dans la nuit du 26 août 2026. Passionnée d’écriture, sociable et altruiste, cette dernière laisse le souvenir d’une professionnelle qui aura su mêler son savoir-faire à son savoir-être.

Figure remarquable de la presse écrite nationale, Rudy Hombenet s’était imposée au fil des années par la rigueur de sa plume. Son professionnalisme tributaire de son background en a fait un modèle d’engagement sans faille pour le traitement éclairé de l’actualité. Son travail acharné a payé car elle venait d’être couronnée du prix de la « Meilleure Journaliste Presse Écrite » lors de l’édition 2026 des prestigieux Awards de la Presse Gabonaise.

Rudy Hombenet, un soldat de l’écriture rappelé par son créateur

Cette distinction venait saluer un parcours louable et prometteur. Car la regrettée était pleine d’avenir. Titulaire d’un Master en Sciences de l’Information et de la Communication, obtenu avec distinction, Rudy Hombenet n’hésitait pas à se positionner comme un bouclier pour sa corporation. À l’heure où nous mettons sous presse, les causes exactes de sa disparition n’ont pas été révélées par sa famille ni par son employeur.

Ce silence de ses proches rappelle, une fois de plus et pas de trop, l’importance de respecter l’intimité et la douleur des familles dans ces moments particulièrement éprouvants. Le départ prématuré de cette professionnelle accomplie laisse un vide incommensurable au sein de la rédaction de l’Union sonapresse et de l’ensemble du paysage médiatique du pays. Gabon Media Time garde le souvenir d’une femme déterminée, passionnée par l’information juste et attachée à l’éthique de son métier. Vas en paix Rudy !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 27 août 2026 à 9h46min
3 125 Temps de lecture 1 minute
Photo de Lyonnel Mbeng Essone

Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

Articles similaires

Suppression des bourses d’études vers la France : quels recours pour les étudiants gabonais ?

27 août 2026 à 11h15min

Affaire Mbanié : Libreville formalise l’accord avec Malabo sans renoncer à son territoire

27 août 2026 à 10h59min

Port-Gentil : vers le lancement d’une campagne de dépistage précoce des troubles de l’audition chez les nourrissons

27 août 2026 à 10h48min

Guinée : l’éboulement d’une décharge fait au moins 30 morts et 22 blessés

27 août 2026 à 10h39min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

Ce message d’erreur est visible uniquement pour les administrateurs/administratrices de WordPress.

Erreur 403 : The request cannot be completed because you have exceeded your quota..

Domain code: youtube.quota
Reason code: quotaExceeded

Erreur : aucune vidéo n’a été trouvée.

Assurez-vous qu’il s’agit d’un identifiant de chaine valide et que la chaine a des vidéos disponibles sur youtube.com.

Bouton retour en haut de la page