Nécrologie : la journaliste Rudy Hombenet n’est plus !

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L’information a été confirmée par des sources familiales jointes par notre rédaction. En effet, Rudy Hombenet, journaliste au sein de la rédaction du quotidien L’Union, est décédée dans la nuit du 26 août 2026. Passionnée d’écriture, sociable et altruiste, cette dernière laisse le souvenir d’une professionnelle qui aura su mêler son savoir-faire à son savoir-être.

Figure remarquable de la presse écrite nationale, Rudy Hombenet s’était imposée au fil des années par la rigueur de sa plume. Son professionnalisme tributaire de son background en a fait un modèle d’engagement sans faille pour le traitement éclairé de l’actualité. Son travail acharné a payé car elle venait d’être couronnée du prix de la « Meilleure Journaliste Presse Écrite » lors de l’édition 2026 des prestigieux Awards de la Presse Gabonaise.

Rudy Hombenet, un soldat de l’écriture rappelé par son créateur

Cette distinction venait saluer un parcours louable et prometteur. Car la regrettée était pleine d’avenir. Titulaire d’un Master en Sciences de l’Information et de la Communication, obtenu avec distinction, Rudy Hombenet n’hésitait pas à se positionner comme un bouclier pour sa corporation. À l’heure où nous mettons sous presse, les causes exactes de sa disparition n’ont pas été révélées par sa famille ni par son employeur.

Ce silence de ses proches rappelle, une fois de plus et pas de trop, l’importance de respecter l’intimité et la douleur des familles dans ces moments particulièrement éprouvants. Le départ prématuré de cette professionnelle accomplie laisse un vide incommensurable au sein de la rédaction de l’Union sonapresse et de l’ensemble du paysage médiatique du pays. Gabon Media Time garde le souvenir d’une femme déterminée, passionnée par l’information juste et attachée à l’éthique de son métier. Vas en paix Rudy !