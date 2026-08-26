Gabon : le suivi-évaluation, un véritable outil de pilotage pour le FPBG !

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C’est dans un espace hôtelier de Libreville que s’est tenu ce mercredi 26 Août 2026, l’atelier de restitution du cadre de suivi-évaluation du Fonds de Préservation de la Biodiversité au Gabon (FPBG). 53 participants ont pris part à cette rencontre placée sous le signe de la transparence et de la rectitude de gestion. Des attributs indispensables pour l’effiacité et la pérennité de l’action pour la préservation de la biodiversité.

Ministères des Eaux et Forêts et de la Pêche, WWF, WCS, l’Unité de gestion de projets Blue Bonds, l’Agence nationale des parcs nationaux, TNC, Brainforest, le RGEDD, des coopératives de pêcheurs et plusieurs organisations de la société civile, tous ont pris part activement à l’atelier de restitution du cadre de suivi-évaluation du Fonds de Préservation de la Biodiversité au Gabon. Une initiative en phase avec les exigences inhérentes au fonctionnement d’un fonds pour garantir sa crédibilité.

Le FPBG attaché à la transparence de gestion !

Dans son allocution d’ouverture, la Directrice générale du FPBG, Yasmine Tchoua, a situé les enjeux de la démarche. « Le suivi-évaluation nous permet de savoir non seulement combien nous finançons, mais surtout ce que ces financements changent concrètement sur le terrain pour la biodiversité, les communautés et les écosystèmes », a-t-elle déclaré.

Par ailleurs, la première responsable dudit Fonds a insisté sur la nécessité de répondre à des questions essentielles liées aux changements produits, aux impacts sur les écosystèmes et les populations, et avec quelle efficacité. Selon Yasmine Tchoua, ce cadre « ne doit pas être perçu comme une obligation administrative supplémentaire », mais comme « un véritable outil de pilotage ».

Yasmine Tchoua, Directrice générale du FPBG lors de son discours d’ouverture © D.R.

Occasion donnée pour plaider pour un dispositif proportionné aux capacités de chacun. Non sans manquer de relever que communautés et coopératives ne sont pas de simples fournisseurs de données mais des « partenaires de la connaissance et de l’action ». Une mise en bouche qui a permis d’asseoir le déroulé des travaux qui qui a débuté par la présentation des objectifs et l’adoption de l’agenda. Une préalable idoine pour l’ensemble des participants à cet atelier.

Le suivi-évaluation, un cadre au service la biodiversité

Les travaux se sont poursuivis avec la mise en contexte du cadre par Léonard Usongo, consultant en suivi-évaluation. Ce dernier a profité pour rappeler aux parties prenantes l’intérêt de faire un point à chaque étape de pour ce fonds fiduciaire crée en 2023 et qui s’attèle à gérer les financements dédiés à la conservation au Gabon. Partant de la planification de l’espace marin à la gestion transparente de la pêche en passant par l’objectif national « 30 x 30 ».

L’activité s’est poursuivie par la présentation de la métrique dédiée aux Obligations Bleues par Roger Banoho, assistant consultant. Léonard Usongo a ensuite exposé le cadre organisationnel de suivi-évaluation du FPBG. L’atelier s’est achevé par des travaux en 5 groupes thématiques. Gestion financière, aménagement de l’espace marin, lutte contre la pêche INN, gestion durable de la pêche, changement climatique et économie bleue.

Un rendez-vous charnière pour l’impact environnemental

Prenant la parole à son tour, le Dr. Dikenane Kombila, gestionnaire des programmes au FPBG, a précisé la portée spécifique de l’exercice, centré sur le mécanisme Blue Bonds dédié à la conservation littorale et côtière. « Les bénéficiaires ne doivent pas être juste des personnes qui nous fournissent des données. Ils doivent profiter de la capitalisation de ces données, car c’est eux qui mettent les impacts et c’est eux qui bénéficient des impacts de nos projets », a-t-il souligné.

Pour ce dernier, ce cadre est un outil évolutif et soumis à amélioration continue. C’est dans cette optique que les recommandations issues des 5 groupes seront consolidées dans un rapport. Au terme de la rencontre, Afane Edou, expert en développement durable et fondateur du Réseau Gabonais pour l’Environnement et le Développement Durable (RGEDD), a salué la qualité des échanges. « Toutes les participations ont été très intéressantes, toutes les interventions étaient enrichissantes pour nos organisations », a-t-il conclu.