Rentrée scolaire 2026-2027 : quels repères pour choisir l’école de son enfant ?

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À quelques jours de la rentrée des classes, le ministère de l’Éducation nationale et de l’Instruction civique a rappelé aux familles gabonaises l’importance de vérifier les informations communiquées par les établissements scolaires, notamment celles relatives aux programmes dits « français » et aux homologations revendiquées.

Chaque année, à l’approche de la rentrée, les écoles multiplient les arguments pour séduire les parents. Ouverture internationale, langues étrangères, numérique et méthodes pédagogiques innovantes. Le ministère invite désormais les familles à distinguer la communication des établissements des garanties réellement vérifiables.

Le choix de l’école dicte la formation de l’apprenant !

Parmi les structures citées en exemple figurent les six Écoles Publiques Conventionnées (EPC) du Gabon, présentes à Libreville, Owendo, Port-Gentil et Franceville. Ces écoles publiques gabonaises combinent le programme national, la préparation au Certificat d’études primaires (CEP), et des programmes français homologués pour certains niveaux.

Un cadre apaisant © D.R.

Une articulation présentée comme un équilibre entre ancrage local et ouverture internationale. Aussi, plusieurs critères sont mis en avant pour guider les familles dans les familles. Il s’agit notamment des effectifs par classe, encadrement pédagogique, détection des difficultés des élèves, place accordée aux sciences, au numérique, au sport et à la culture. Dans les EPC, les classes sont plafonnées à 30 élèves.

Et ce, avec un suivi assuré par des équipes et inspecteurs relevant à la fois des systèmes éducatifs gabonais et français.À Franceville, des élèves ont travaillé sur la biodiversité et le changement climatique aux côtés de professionnels de l’environnement. À Gros Bouquet 1, un dispositif d’inclusion scolaire pour les enfants à besoins éducatifs particuliers dès la rentrée 2026.

Du sérieux pour des cursus sereins

La question de la gouvernance des établissements est également soulevée. Les EPC sont placées sous l’autorité du ministère gabonais de l’Éducation nationale, avec une implication directe des parents d’élèves dans leur gestion. Il va sans dire que c’est un modèle associant pouvoirs publics, professionnels de l’éducation et familles.

Le choix d’une école reste propre à chaque famille, entre proximité, effectifs, encadrement ou activités proposées. Mais le rappel ministériel insiste sur un point clé. À savoir que le programme réellement dispensé, homologation, conditions d’apprentissage et gouvernance sont autant d’éléments qui peuvent, et doivent, être vérifiés avant toute inscription. À vous le choix !