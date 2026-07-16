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Entrepreneuriat : l’ANPI-Gabon et l’ONG HOSEA unissent leurs efforts pour accompagner les porteurs de projets

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 16 juillet 2026 à 14h14min
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L’Agence nationale de promotion des investissements du Gabon (ANPI-Gabon) et l’ONG HOSEA explorent de nouvelles pistes de collaboration pour renforcer l’accompagnement des jeunes entrepreneurs. Réunis le 14 juillet à Libreville, les deux partenaires ont échangé sur le concours « Pitch for Impact » et les mécanismes susceptibles d’aider les étudiants porteurs de projets à transformer leurs idées en entreprises viables. Une initiative qui s’inscrit dans la volonté des pouvoirs publics de stimuler l’entrepreneuriat des jeunes et de favoriser l’émergence d’un secteur privé plus dynamique.

L’accompagnement des jeunes entrepreneurs continue de gagner en importance dans les politiques publiques gabonaises. Le mardi 14 juillet 2026, une délégation de l’ONG HOSEA a été reçue au siège de l’ANPI-Gabon par les équipes de l’Agence, conduites par le chef du service Accompagnement et Encadrement, Bassirou Amadou, afin d’examiner les possibilités de collaboration autour de l’entrepreneuriat étudiant.

Au cœur des échanges figurait « Pitch for Impact », un concours entrepreneurial organisé par HOSEA en partenariat avec le ministère du Commerce, des PME-PMI et de l’Entrepreneuriat des jeunes. Cette compétition offre aux étudiants en fin de cycle l’opportunité de présenter leurs projets d’entreprise devant un jury composé de décideurs, d’entreprises et de partenaires stratégiques.

Transformer les idées en entreprises durables

Au-delà de la compétition, l’ambition est de permettre aux jeunes innovateurs de bénéficier d’un véritable parcours d’accompagnement. L’ANPI-Gabon entend ainsi mettre son expertise au service des lauréats afin de faciliter la structuration de leurs projets, leur formalisation et leur développement.

Les discussions ont porté sur les synergies pouvant être développées entre les deux structures afin d’offrir aux futurs entrepreneurs un encadrement technique adapté aux différentes étapes de création d’entreprise.

Cette approche répond à un enjeu majeur : réduire le taux d’abandon des projets entrepreneuriaux en renforçant l’accompagnement des porteurs d’idées dès leur sortie des établissements d’enseignement supérieur.

L’entrepreneuriat des jeunes comme levier de croissance

Cette rencontre s’inscrit dans la dynamique impulsée par les autorités gabonaises en faveur du développement du secteur privé et de la promotion de l’entrepreneuriat comme moteur de création d’emplois. À travers Pitch for Impact, les organisateurs souhaitent encourager les étudiants à développer des projets innovants à fort impact économique et social, tout en leur offrant des passerelles vers les institutions capables de les accompagner.

En examinant les mécanismes de coopération avec l’ONG HOSEA, l’ANPI-Gabon confirme sa volonté de jouer pleinement son rôle dans l’émergence d’une nouvelle génération d’entrepreneurs. L’objectif est clair : transformer les talents et les innovations des jeunes Gabonais en entreprises pérennes capables de contribuer durablement à la diversification de l’économie nationale.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 16 juillet 2026 à 14h14min
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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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