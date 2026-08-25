Magistrature : l’ancien procureur de la République Bruno Obiang Mve suspendu 12 mois !

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Ancien procureur de la République près le Tribunal de première instance de Libreville, Bruno Obiang Mve figure parmi les magistrats inscrits au rôle de l’audience disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) de ce mardi 25 août 2026. Son nom apparaît en quatrième position sur un document du Secrétariat permanent du CSM. Il ressort que l’intéressé aurait été suspendu de ses fonctions durant 12 mois assorti d’une suspension partielle de salaire.

C’est une procédure qui ne devrait pas passer inaperçue au sein de l’institution judiciaire gabonaise. Bruno Obiang Mve, qui a exercé les importantes fonctions de procureur de la République à Libreville, aurait comparu dans le cadre d’une audience disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature ce mardi 25 août 2026.

Un ancien procureur de Libreville devant l’instance disciplinaire

Le rôle daté du 25 août 2026 et signé par le secrétaire permanent du CSM, Jean Jacques Oyono, comporte onze inscriptions. Bruno Obiang Mve y apparaît aux côtés, notamment, de Valérie Koumba, Ayiquise Bléra Ibinga, Carmela Beyo Adiatoulai, Quevin Mozogo Eya, Urbain Massala ou encore Vanida Charlène Mengue Ogandaga.

La présence de Bruno Obiang Mve retient particulièrement l’attention au regard des responsabilités qu’il a précédemment exercées. En qualité de procureur de la République, il occupait une fonction centrale dans le fonctionnement de la justice pénale à Libreville, notamment dans la conduite de l’action publique.

Son passage devant l’instance disciplinaire a constitué donc un événement notable. À en croire nos confrères Dépêches 241, l’ancien Procureur de Libreville aurait été suspendu de ses fonctions pour une durée d’un an. Cette sanction s’accompagnerait d’un retrait substantiel de la moitié de ses émoluments salariaux.

Le document disponible se limite en effet au « rôle de l’audience disciplinaire du 25 août 2026 ». Il ne renseigne pas sur la nature des manquements éventuellement reprochés à l’ancien procureur et ne permet donc pas, en l’état, d’en déterminer les motifs.

11 inscriptions au rôle, mais quels griefs ?

Au-delà du cas Bruno Obiang Mve, cette audience interpelle par son ampleur. Onze affaires ou inscriptions figurent au rôle, même si le nom d’Eddy Narcisse Minang apparaît deux fois. La publication ultérieure des décisions permettra éventuellement de connaître l’issue des différentes procédures.

Cette séquence intervient alors que la question de la responsabilité des agents publics, y compris au sein de l’appareil judiciaire, occupe une place croissante dans le discours institutionnel de la Ve République.Pour Bruno Obiang Mve, l’enjeu est désormais de connaître les griefs précis soumis au Conseil supérieur de la magistrature.

En attendant ces éléments, aucune conclusion sur une faute ou une responsabilité personnelle ne saurait être tirée de sa seule inscription au rôle disciplinaire.Une précaution d’autant plus indispensable qu’en matière disciplinaire comme judiciaire, être appelé à répondre de faits devant une instance n’équivaut pas à avoir été reconnu responsable de ces faits. Nous y reviendrons !