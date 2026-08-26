Saccage du réseau télécom : le gouvernement hausse le ton contre le trafic de cuivre

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Le gouvernement a décidé d’attaquer frontalement le fléau qui paralyse le réseau de télécommunications du pays. Intervenant ce mardi 25 août 2026 sur les antennes de la télévision nationale Gabon 1ère, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le Professeur Charles Edgar Mombo, a transmis la réaction ferme des autorités face à la multiplication des dégradations criminelles. L’exécutif a exprimé une condamnation sans réserve face à la recrudescence des vols de câbles en cuivre, une pratique criminelle alimentant le marché noir au détriment des services publics et des entreprises.

Ces actes d’incivilité et de vandalisme ne représentent pas de simples dégradations matérielles, mais de véritables atteintes à la sécurité économique du pays. En ciblant les artères de fibre et de cuivre qui irriguent le territoire national, les réseaux clandestins provoquent des coupures intempestives d’internet, paralysant aussi bien les administrations publiques que le secteur privé et le milieu universitaire.

Cette délinquance ciblée obéit à une logique financière cupide : revendre la matière première sur des filières occultes de revalorisation. Face au préjudice immense subi par la collectivité, le gouvernement entend désormais traiter ces agissements avec la plus grande sévérité.

Traque des réseaux et lourdes sanctions pénales

Pour stopper la spirale, des directives fermes ont été transmises aux forces de défense et de sécurité. Une enquête d’envergure a été immédiatement ouverte afin de remonter l’ensemble de la chaîne criminelle. Les investigations ne viseront pas uniquement les voleurs opérant sur le terrain, mais cibleront avec la même rigueur les receleurs, qu’il s’agisse de particuliers isolés ou d’entreprises complices implantées localement.

Le communiqué gouvernemental avertit que les individus ou entités impliqués s’exposent aux peines prévues par le Code pénal en matière de destruction d’infrastructures d’intérêt public. L’objectif affiché est de neutraliser l’ensemble des réseaux mafieux opérant sur le sol national.

Verrouillage des exportations et sécurisation des sites

La riposte stratégique se joue également aux frontières du pays. Afin d’asphyxier la rentabilité financière de ce trafic international associant des nationaux et des ressortissants étrangers, des ordres stricts ont été adressés à la direction générale des Douanes.

Désormais, l’inspection des conteneurs destinés à l’exportation fera l’objet d’un filtrage systématique et renforcé dans les zones portuaires. En barrant la route aux filières d’exportation clandestine de métal volé, l’État entend démanteler durablement ce commerce illégal tout en renforçant la surveillance physique des sites stratégiques pour garantir la continuité du réseau.