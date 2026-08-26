Boulevard de la Transition : un opérateur impliqué sur le chantier prend la poudre d’escampette

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Sur le terrain, la cadence s’accélère enfin et le bitume gagne du terrain. Pourtant, derrière l’agitation apparente des engins de chantier, l’ombre de soupçons financiers particulièrement lourds vient assombrir le tableau. Selon des informations exclusives obtenues par Gabonreview auprès de la Taskforce chargée du contrôle de la dette et des participations de l’État, les récentes investigations menées sur ce marché public mettraient en lumière une gestion budgétaire particulièrement opaque.

Au cœur de l’enquête, les chiffres traduisent un emballement incontrôlé. Évaluée initialement à 8 milliards de FCFA, la facture globale aurait littéralement explosé pour atteindre la somme colossale de 16 milliards de FCFA. Une telle envolée budgétaire, passée inaperçue lors des contrôles intermédiaires, soulève immédiatement une interrogation centrale : par quel mécanisme un tel dérapage a-t-il pu être validé ?

Parmi les anomalies comptables les plus criantes figure un versement de près de 3 milliards de FCFA effectué au profit d’un opérateur étranger nommé Goran. Cette transaction d’envergure aurait été exécutée sans la moindre garantie bancaire préalable, une procédure pourtant considérée comme un préalable juridique et financier rigoureusement inconditionnel.

Une fuite orchestrée après les premières auditions ?

Convoqué par les services de sécurité du B2 pour s’expliquer sur ces irrégularités, l’homme d’affaires aurait reconnu de « graves erreurs » dans la conduite du dossier. Cependant, coup de théâtre : dans les heures qui auraient suivi son audition, l’opérateur serait parvenu à quitter précipitamment le territoire national. Cette évaporation pose des questions dérangeantes sur les complicités internes dont il a pu bénéficier.

Comment un opérateur déjà entendu dans le cadre d’une enquête sur des fonds publics aurait-il pu sortir du pays sans être inquiété ? Il appartient désormais aux autorités judiciaires et au procureur de la République de clarifier les failles de cette chaîne de responsabilité et de faire toute la lumière sur ce départ opportun.

Accélération du chantier et enjeux de gouvernance

Pendant que l’instruction judiciaire suit son cours, l’urgence du calendrier impose ses exigences sur le terrain. La Taskforce a nettement durci le ton face à l’entreprise SOCO-TP. Selon un rapport daté du 22 août consulté par Gabonreview, des instructions présidentielles strictes imposent l’instauration d’équipes de nuit et l’approvisionnement massif en matériaux afin d’assurer la livraison impérative du tronçon PK0+240–PK0+800 dès le 1er septembre.

Néanmoins, cette fermeté tardive souligne en creux les faiblesses structurelles des mécanismes de surveillance de l’État. Si le bitume sera sans doute livré à temps, le véritable chantier de la transparence et de la rigueur financière, lui, demeure plus que jamais en suspens.