Gabon : fin de l’impunité pour les administrateurs de groupe et les adeptes de «partage» sur les réseaux sociaux

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Avec la promulgation de l’ordonnance n°0011/PR/2026 du 26 février 2026, le Gabon renforce drastiquement l’encadrement des réseaux sociaux. Désormais, la responsabilité pénale et civile ne repose plus uniquement sur l’auteur d’un contenu, mais s’étend à tous ceux qui facilitent sa diffusion, des administrateurs de groupes aux simples utilisateurs partageant une publication.

Le nouveau texte définit l’administrateur de groupe ou de page comme l’utilisateur détenant les droits de gestion technique, ajout/suppression de membres, modification des informations. Sous l’empire de cette loi, l’administrateur engage directement sa responsabilité pour toute diffusion ou partage de contenus illicites au sein de son groupe ou sur sa page.

Sont considérés comme illicites les contenus portant atteinte à la dignité humaine, à la vie privée, à l’honneur, aux bonnes mœurs ou à la sécurité administrative. L’administrateur a désormais l’obligation légale de modérer ces espaces en supprimant promptement tout contenu violant la loi.

Partage et amplification : La fin du « Je n’ai fait que transférer »

L’ordonnance innove particulièrement en visant les mécanismes de viralité. Toute personne participant au partage d’un contenu illicite est considérée comme responsable du dommage causé. Plus encore, l’utilisateur qui participe à l’amplification de la diffusion d’un tel contenu engage sa responsabilité de manière solidaire avec l’auteur initial.

En cas de litige, chaque participant à la diffusion est responsable de la totalité du dommage pour garantir une réparation effective à la victime.

Un arsenal de sanctions sévères

Le manquement à ces obligations de lutte contre les contenus illicites expose les responsables à des peines lourdes notamment une peine d’emprisonnement d’un an, des amendes comprises entre 5 000 000 FCFA et 50 000 000 FCFA. A noter que le juge peut ordonner en urgence la suspension temporaire d’un compte ou d’un contenu, mesure limitée à 72 heures en cas de troubles graves.

L’usurpation d’identité ou l’usage de données d’autrui pour nuire sur ces plateformes est encore plus lourdement sanctionné, pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 20 000 000 FCFA d’amende.

Avec cette législation, les autorités gabonaises entendent assainir l’espace numérique en responsabilisant chaque acteur de la chaîne de diffusion, rappelant que derrière chaque « clic » ou chaque groupe WhatsApp se cache désormais une responsabilité juridique pleine et entière.