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Gabon-ONU : vers un partenariat stratégique renforcé pour le développement durable

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 9 avril 2026 à 8h21min
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Fatou Aminata Lo, coordinatrice résidente du Système des Nations Unies au Gabon reçu par le président Brice Oligui Nguema © D.R.
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Une nouvelle étape vient d’être franchie dans la coopération entre la République gabonaise et l’Organisation des Nations Unies. Le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a accordé ce mardi une audience solennelle à Fatou Aminata Lo, nouvelle coordinatrice résidente du Système des Nations Unies (SNU) au Gabon.

Au cœur des échanges, la volonté manifeste de l’institution internationale de s’arrimer scrupuleusement aux ambitions de développement du pays. Mme Fatou Aminata Lo a réaffirmé que l’action onusienne s’articulera désormais autour d’un Plan-cadre de coopération en totale synergie avec le Plan national de croissance et de développement (PNCD).

Ce partenariat renouvelé se concentre sur cinq leviers structurants essentiels pour l’avenir du Gabon notamment la gouvernance et la transformation économique ; l’essor de l’économie verte et l’inclusion sociale et le développement du capital humain.

Une méthode basée sur la « co-construction »

La nouvelle représentante a insisté sur un changement de paradigme dans la mise en œuvre des projets. Finies les solutions standardisées : l’ONU prône désormais une approche fondée sur l’écoute, l’anticipation et la co-construction. « Il est essentiel de rester à l’écoute et d’anticiper les besoins pour une action plus cohérente et résolument tournée vers des résultats concrets », a-t-elle déclaré.

En tant que pivot entre les différentes agences onusiennes, la Coordination Résidente garantira une voix unifiée pour optimiser l’efficacité des interventions sur le terrain.

L’humain au centre des priorités

L’objectif ultime de ce dialogue permanent demeure l’amélioration tangible des conditions de vie des Gabonais. En consolidant cette coopération stratégique, les deux parties s’engagent à faciliter durablement l’accès des populations aux services sociaux de base. Cette rencontre marque ainsi une volonté commune de transformer les défis actuels en opportunités de croissance inclusive, plaçant le bien-être social au sommet de l’agenda politique et diplomatique.

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Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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