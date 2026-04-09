Gabon : le livre pour enfants, un ouvrage délaissé au profit des contenus digitaux ? 

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Le livre pour enfants peine à retrouver sa place dans le quotidien des plus jeunes. Longtemps considéré comme un précieux outil d’éveil, il semble aujourd’hui relégué au second plan concurrencé par les écrans et les différentes plateformes de vidéos. Dans de nombreux foyers, la lecture qui était autrefois un moment de plaisir est désormais considérée comme une activité occasionnelle.

Au Gabon, le livre pour enfants était auparavant une façon d’éveiller la conscience et les réflexes des enfants à travers des contenus simples et faciles comme la découverte d’animaux ou de mots. Avec des formes et des couleurs ces manuels savaient captiver l’attention des tout petits. Car au-delà du simple divertissement, le livre pour enfants participe au développement du langage, de l’imaginaire et de la concentration. Il aide aussi à transmettre des valeurs, à structurer la pensée et à renforcer le lien entre parents et enfants.

Une concurrence numérique de plus en plus forte

Dans un environnement où le smartphone s’impose comme le compagnon de jeu privilégié et les pirates de jeunesse peinent à rivaliser. Et à cette préférence s’accompagne une consommation addictive si bien qu’il est facile de trouver un enfant à table ou endormi avec un écran entre les mains. Mais si les contenus digitaux offrent des images attractives et un accès rapide à l’information, ils ne remplacent pas la richesse d’un album illustré ou d’un récit adapté à l’âge de l’enfant.

La lecture demande certes un effort d’attention, mais construit une relation profonde au langage et à la découverte.Au Gabon, le défi reste également celui de l’accessibilité. Les librairies spécialisées sont rares et les bibliothèques pour enfants insuffisamment développées voire inexistantes. A côté de cela, le coût de certains ouvrages peut aussi freiner l’achat par les familles. Ce qui pourrait justifier le choix des écrans. Mais pour inverser durablement la tendance,parents, enseignants, éditeurs et institutions culturelles ont un rôle à jouer pour redonner au livre pour enfants la place qu’il mérite. Car à l’heure du tout-numérique, lire reste un acte essentiel de construction et d’émancipation.