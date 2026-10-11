Gabon : fermeture des écoles dispensant le programme français sans homologation

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Le ministère de l’Éducation nationale entend mettre fin aux activités des établissements scolaires dispensant le programme français sans homologation au Gabon. À l’issue du premier Comité de direction (CODIR) avec les écoles publiques conventionnées, tenu vendredi 9 octobre 2026, l’Inspection générale des services (IGS) a annoncé des contrôles inopinés et des mesures de fermeture à l’encontre des structures non conformes. Une décision qui soulève des interrogations sur le devenir des élèves concernés.

Le gouvernement gabonais durcit le contrôle des établissements proposant un enseignement suivant le programme français. Sous l’impulsion de la ministre d’État à l’Éducation nationale, Camélia Ntoutoume Leclercq, l’Inspection générale des services a engagé une opération de vérification destinée à identifier les structures exerçant sans homologation. Cette démarche intervient après plusieurs rappels adressés aux responsables d’établissements, invités depuis près d’un an à régulariser leur situation administrative et pédagogique.

Des contrôles inopinés pour identifier les établissements irréguliers

Selon l’inspecteur général des services, Joachim Ondjila Ognele, des missions de contrôle ont été lancées dans les établissements dispensant le programme français sans disposer de l’homologation requise. L’objectif affiché est de mettre un terme aux pratiques irrégulières et de garantir le respect des normes applicables à ce type d’enseignement.

Les établissements concernés s’exposent ainsi à des mesures de fermeture. Toutefois, les conclusions de la mission d’inspection des structures privées, attendues au cours de la semaine suivante, devront permettre de préciser les situations constatées et les décisions qui seront effectivement prises. À ce stade, le nombre d’établissements susceptibles d’être fermés n’a pas été communiqué.

Seulement onze établissements homologués au Gabon

D’après Joachim Ondjila Ognele, onze établissements disposent actuellement d’une homologation pour dispenser le programme français sur le territoire gabonais. Parmi eux figurent six écoles primaires publiques conventionnées, reconnues pour proposer cet enseignement dans le respect des exigences pédagogiques et infrastructurelles.

Face à cette situation, l’inspecteur général invite les parents à privilégier les établissements officiellement homologués. Cette recommandation vise à éviter que des familles inscrivent leurs enfants dans des structures dont la conformité administrative n’est pas établie, avec les risques que cela pourrait entraîner pour la continuité de leur scolarité.

Quel avenir pour les élèves des écoles non homologuées ?

Si la volonté de faire respecter la réglementation apparaît clairement, la question du devenir des élèves inscrits dans les établissements visés demeure entière. Une fermeture en cours d’année scolaire pourrait contraindre certaines familles à rechercher rapidement une nouvelle structure d’accueil, sans garantie immédiate de places disponibles.

Les autorités éducatives devront notamment préciser les modalités de réorientation des élèves, les délais accordés aux établissements concernés et les dispositions permettant de préserver la continuité des enseignements. Au-delà du contrôle administratif, l’enjeu sera de faire appliquer les règles d’homologation sans compromettre le parcours scolaire des enfants.