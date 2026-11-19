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Entre le 1er janvier et le 30 septembre 2026, le SAMU Social Gabonais affirme avoir réalisé 222 943 prises en charge gratuites, permettant aux bénéficiaires d’éviter près de 11 milliards de FCFA de dépenses médicales. Cette estimation a été révélée par le Dr Wenceslas Yaba, coordonnateur général du SAMU Social Gabonais, lors de son passage dans l’émission « Le Canapé Rouge », diffusée le 9 novembre 2026 sur GMTtv. Un bilan qui met en évidence le poids financier des soins pour les ménages, mais soulève également la question du financement et de la pérennité d’un dispositif présent dans 19 localités du pays.

Combien coûte réellement une consultation médicale à un Gabonais lorsqu’il faut additionner les frais d’admission, les examens complémentaires, les médicaments et, parfois, le transport sanitaire ? Cette interrogation était au cœur des échanges entre le Dr Wenceslas Yaba et Gabon Media Time. Alors que de nombreux ménages rencontrent des difficultés pour financer leurs dépenses de santé, le coordonnateur général du SAMU Social défend un modèle reposant sur la gratuité intégrale des prestations. Selon ses estimations, les prises en charge effectuées au cours des neuf premiers mois de l’année auraient permis aux patients d’éviter des dépenses considérables.

Plus de 222 000 prises en charge sans paiement des patients

Le premier chiffre avancé par Wenceslas Yaba concerne l’activité du dispositif. « Du 1er janvier au 30 septembre, c’est 222 943 Gabonais qui ont été vus physiquement avec des fiches. », a-t-il déclaré. Ces données, présentées comme issues des registres de consultation du SAMU Social, témoigneraient de l’importance de la demande de soins gratuits. Elles couvrent une période de neuf mois et concernent les différentes structures du réseau.

Interrogé sur les économies réalisées par les bénéficiaires, le médecin a confirmé l’estimation de 11 milliards de FCFA. Rapportée au nombre de prises en charge annoncé, cette somme représente environ 49 300 FCFA de dépenses évitées par prise en charge. Il s’agit toutefois d’une moyenne arithmétique, et non d’un montant effectivement économisé par chaque patient. Les besoins médicaux varient considérablement selon la nature des pathologies, les examens nécessaires et les traitements prescrits.

Consultations, examens et médicaments : comment les économies sont-elles calculées ?

Pour expliquer son estimation, le coordonnateur général du SAMU Social s’appuie sur les tarifs habituellement supportés par les patients dans les établissements de santé. « Quand tu arrives à l’hôpital, tu prends ton numéro, tu vas aux admissions, tu payes la consultation, il y a un montant derrière. Ça peut varier de 5 000 à 10 000. », a-t-il indiqué.

Le médecin cite également les examens complémentaires et les actes spécialisés. Selon les exemples présentés au cours de l’entretien, une échographie pourrait coûter 15 000 FCFA, un scanner environ 50 000 FCFA et certains soins dentaires jusqu’à 50 000 FCFA. À ces dépenses peuvent s’ajouter les médicaments et les transports en ambulance. Le SAMU Social affirme ainsi calculer les économies réalisées en additionnant la valeur des prestations fournies gratuitement aux patients. Cette méthode gagnerait néanmoins à être documentée par un référentiel tarifaire précis et un bilan détaillé des actes réalisés.

Un modèle gratuit confronté aux contraintes de financement

Si les économies revendiquées sont importantes pour les bénéficiaires, elles ne signifient pas que les prestations sont dépourvues de coût. Les consultations, les médicaments, les examens et les transports sanitaires mobilisent des ressources humaines, matérielles et financières. Le principe de gratuité consiste donc à supprimer le paiement direct des patients, sans faire disparaître les dépenses nécessaires au fonctionnement des services.

Sur ce point, Wenceslas Yaba reconnaît les difficultés auxquelles son organisation demeure confrontée. Le réseau compte désormais 19 SAMU sociaux, dont le fonctionnement exige des financements réguliers. Au cours de l’entretien, le médecin a notamment évoqué les retards dans la mise à disposition de certaines ressources, tout en soulignant l’importance des partenariats internationaux pour l’approvisionnement en médicaments. La continuité du service dépend ainsi autant de la disponibilité des produits médicaux que de la capacité à financer les charges quotidiennes.

La gratuité des soins, un enjeu économique et social

Au-delà du bilan présenté, les 11 milliards de FCFA d’économies revendiquées posent la question du poids des dépenses de santé dans le budget des ménages gabonais. Pour une famille disposant de revenus modestes, le coût d’une consultation, d’une ordonnance ou d’une évacuation sanitaire peut constituer un obstacle important à l’accès aux soins. La gratuité permet, dans ce contexte, de réduire les dépenses immédiates et de faciliter le recours aux services médicaux.

Reste toutefois à mesurer précisément les effets économiques du dispositif. Les 11 milliards de FCFA annoncés constituent une estimation de dépenses théoriquement évitées, et non une économie budgétaire réalisée par l’État. Leur validation nécessiterait notamment de connaître le détail des prestations, les tarifs de référence et les coûts réels de fonctionnement des 19 structures. Car si le SAMU Social revendique un impact financier significatif pour les patients, son principal défi demeure de garantir durablement cette gratuité sans compromettre la qualité et la continuité des soins.