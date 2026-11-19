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BGFIBank Gabon prend part à la troisième édition du Salon de l’Éducation Financière (SEFI), organisée les 19 et 20 novembre 2026 à l’École normale supérieure de l’enseignement technique (ENSET), à Libreville. À travers la participation de deux de ses cadres, Anselme M’Piga, directeur du Réseau d’agences, et Régis Renkongo, directeur adjoint du Corporate Banking, l’établissement bancaire entend contribuer à la vulgarisation des connaissances financières et à une meilleure compréhension des services bancaires. Une initiative qui s’inscrit dans sa volonté de promouvoir l’éducation financière et l’accès aux solutions bancaires.

L’éducation financière constitue un enjeu majeur pour le développement économique du Gabon, dans un contexte où la maîtrise des outils bancaires, la gestion de l’épargne et l’accès au financement demeurent des préoccupations pour les ménages comme pour les entreprises. C’est dans cette perspective que BGFIBank Gabon participe à la troisième édition du Salon de l’Éducation Financière. Pendant deux jours, cet événement réunit des acteurs du secteur financier, des professionnels et des participants autour des questions liées à la compréhension des mécanismes financiers et à l’utilisation des services bancaires. Pour BGFIBank Gabon, cette rencontre représente une occasion de rapprocher l’expertise bancaire des besoins concrets des populations.

Deux cadres de BGFIBank Gabon mobilisés pour les échanges

La participation de BGFIBank Gabon sera notamment marquée par les interventions d’Anselme M’Piga, directeur du Réseau d’agences, et de Régis Renkongo, directeur adjoint du Corporate Banking. Les deux responsables figurent parmi les intervenants annoncés pour les panels thématiques du salon. Leur présence permettra d’apporter un éclairage professionnel sur les enjeux de l’éducation financière et sur les relations entre les établissements bancaires et leurs différentes catégories de clientèle.

À travers ces interventions, la banque entend mettre à contribution deux domaines complémentaires de son activité. Le réseau d’agences constitue un point de contact essentiel avec les particuliers et les professionnels, tandis que le Corporate Banking répond notamment aux besoins financiers des entreprises. Cette complémentarité pourrait contribuer à enrichir les échanges sur l’accès aux services bancaires, les besoins de financement et l’accompagnement des acteurs économiques. Les intitulés précis des deux panels n’ont toutefois pas été communiqués dans les éléments de présentation de la participation de la banque.

L’éducation financière, un levier d’inclusion bancaire

Au-delà de sa présence institutionnelle, BGFIBank Gabon réaffirme son engagement en faveur d’une meilleure connaissance des produits et services financiers. L’éducation financière permet notamment aux particuliers de mieux comprendre les conditions d’utilisation d’un compte bancaire, les mécanismes de l’épargne, les engagements liés au crédit et les précautions nécessaires pour gérer leurs ressources. Elle constitue également un outil de prévention contre les décisions financières insuffisamment maîtrisées.

Pour les entrepreneurs et les petites et moyennes entreprises, ces connaissances sont tout aussi déterminantes. La compréhension des exigences bancaires, la préparation des dossiers de financement et la gestion de la trésorerie peuvent influencer la capacité d’une entreprise à développer ses activités. En participant au SEFI 2026, BGFIBank Gabon entend ainsi contribuer aux échanges sur les moyens de rendre les services financiers plus accessibles et mieux adaptés aux besoins des différentes catégories d’usagers.

Une occasion de renforcer la proximité avec les populations

En marge des panels, les équipes de BGFIBank Gabon seront présentes pour échanger avec les visiteurs, répondre à leurs préoccupations et les orienter vers des solutions correspondant à leurs besoins financiers. Cette démarche de proximité vise à favoriser un dialogue direct entre les professionnels de la banque et les participants au salon, qu’ils soient salariés, étudiants, entrepreneurs ou porteurs de projets.

Cette troisième édition du Salon de l’Éducation Financière rassemble également plusieurs acteurs de l’écosystème financier gabonais, parmi lesquels des établissements bancaires, des institutions financières et des partenaires institutionnels. Pour BGFIBank Gabon, l’enjeu sera de faire de cette participation un espace utile de sensibilisation et de conseil. Car au-delà de la présentation des offres bancaires, le véritable apport de l’éducation financière réside dans la capacité des populations à comprendre les produits qu’elles utilisent et à prendre des décisions éclairées pour leur avenir économique.