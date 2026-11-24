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À quelques jours du XIIIe Congrès ordinaire du Parti démocratique gabonais (PDG), prévu du 27 au 29 novembre 2026 à Libreville, Ali Akbar Onanga Y’Obegue a appelé les militants de l’ancien parti au pouvoir à préserver leur indépendance politique. Dans une déclaration rendue publique le lundi 23 novembre, celui qui revendique la qualité de secrétaire général statutaire du PDG a dénoncé ce qu’il considère comme une entreprise de vassalisation de sa formation politique au profit de l’Union démocratique des bâtisseurs (UDB), parti fondé par Brice Clotaire Oligui Nguema.

Après avoir exercé le pouvoir pendant plus d’un demi-siècle, le Parti démocratique gabonais serait-il en passe de devenir une force politique satellite du nouveau régime ? C’est la crainte exprimée par Ali Akbar Onanga Y’Obegue, qui ne cache plus son inquiétude face aux orientations prises par la direction conduite par Blaise Louembé. Au-delà des divergences statutaires qui opposent les différentes tendances du PDG, l’ancien membre du gouvernement entend placer les militants devant leurs responsabilités historiques. Pour lui, la survie politique de cette formation dépend désormais de sa capacité à préserver son autonomie vis-à-vis du pouvoir en place.

Le spectre d’une mise sous tutelle du PDG

Dans son réquisitoire, Ali Akbar Onanga Y’Obegue s’est particulièrement attardé sur la proximité entre la direction actuelle du PDG et le président de la République. Relevant que les prochaines assises de l’ancien parti au pouvoir précéderont de quelques jours celles de l’UDB, il soupçonne une stratégie de subordination politique. « Ce qui se dessine, c’est un seul homme dirigeant deux partis : l’UDB en titre, le PDG par procuration », a-t-il déclaré, mettant directement en cause Brice Clotaire Oligui Nguema.

Le responsable politique est également revenu sur l’audience accordée le 30 octobre dernier par le chef de l’État à la direction conduite par Blaise Louembé, qualifiant cette rencontre de « baiser de Judas ». Si les accusations formulées par Ali Akbar Onanga Y’Obegue restent à être étayées, elles soulèvent néanmoins une interrogation sur la cohérence politique d’une formation dont certains dirigeants affichent une proximité avec le fondateur d’un parti concurrent. Comment prétendre reconquérir démocratiquement le pouvoir tout en entretenant une relation de dépendance à l’égard de celui qui l’exerce ?

Un appel aux militants pour préserver l’indépendance du parti

S’adressant directement aux militants, Ali Akbar Onanga Y’Obegue les invite à ne pas cautionner ce qu’il considère comme un renoncement à la vocation politique du PDG. « Celui qui porte les bagages d’un autre n’est pas un parti de pouvoir. C’est un parti de service. La vassalité n’est pas dans l’ADN du PDG », a-t-il insisté. Une charge qui vise autant les orientations de Blaise Louembé que le positionnement de certains anciens dignitaires du régime déchu.

Cette interpellation met en lumière l’un des paradoxes de la recomposition politique gabonaise depuis le 30 août 2023. Plusieurs personnalités ayant occupé d’importantes responsabilités sous Ali Bongo Ondimba affichent aujourd’hui leur proximité avec les nouvelles autorités. Si ces repositionnements relèvent de la liberté individuelle de chaque acteur politique, leur traduction dans les orientations collectives du PDG pose nécessairement la question de l’identité, de l’autonomie et de la crédibilité de cette formation auprès de ses militants.

La réunification plutôt que la subordination politique

Loin de réclamer l’annulation des prochaines assises, Ali Akbar Onanga Y’Obegue propose de les transformer en un congrès extraordinaire de réconciliation et de réunification. Cette démarche devrait permettre, selon lui, de résoudre les différends statutaires, de mettre en place une direction collégiale, transitoire et inclusive, puis d’organiser un congrès ordinaire en décembre 2027. Une proposition qui entend offrir une issue à la crise interne sans compromettre l’indépendance politique du parti.

À quelques jours de ce rendez-vous, les militants du PDG se retrouvent ainsi confrontés à un choix déterminant pour l’avenir de leur formation. Au-delà de la bataille de légitimité entre les différentes tendances, c’est la capacité de l’ancien parti dominant à exister en dehors de l’appareil d’État qui est désormais interrogée. Une situation pour le moins singulière pour une formation qui a longtemps incarné la concentration du pouvoir au Gabon et qui se retrouve aujourd’hui à devoir défendre sa propre indépendance. Car perdre le pouvoir est une réalité de la vie démocratique ; renoncer à son autonomie politique relève, en revanche, d’un choix.