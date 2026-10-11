Pénurie de carburant : Geoffroy Foumboula dénonce les contradictions des États-Unis face au pétrole russe

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Dans une publication diffusée ce samedi 10 octobre 2026, l’acteur civique Geoffroy Foumboula Libeka Makosso s’est interrogé sur la politique énergétique des États-Unis face à la crise internationale des carburants. Évoquant un assouplissement des sanctions américaines sur le pétrole russe et une commande présumée de 300 000 tonnes, il dénonce les contradictions entre les positions diplomatiques de Washington et ses impératifs d’approvisionnement énergétique. Des affirmations dont plusieurs éléments restent toutefois à confirmer.

Les tensions autour du détroit d’Ormuz et leurs répercussions sur les marchés pétroliers alimentent les inquiétudes concernant la sécurité énergétique mondiale. Dans ce contexte, Geoffroy Foumboula Libeka Makosso estime que la crise pourrait contraindre certaines puissances occidentales à revoir leurs choix stratégiques. Son analyse met particulièrement en cause les États-Unis, dont la politique de sanctions contre la Russie se heurterait, selon lui, aux nécessités de leur approvisionnement en carburants.

Une politique américaine jugée contradictoire

Dans sa publication, l’acteur civique affirme que Washington aurait décidé d’assouplir les restrictions visant les produits pétroliers russes tout en passant une commande de 300 000 tonnes. Il présente cette évolution comme une conséquence directe des perturbations affectant le commerce international des hydrocarbures.

Ces affirmations nécessitent néanmoins une distinction entre un éventuel assouplissement ciblé des sanctions et leur levée générale. La publication ne fournit pas de document officiel permettant de confirmer les modalités de la commande évoquée, ni d’établir que les États-Unis seraient devenus le principal client du pétrole russe.

L’Europe présentée comme la principale perdante

Geoffroy Foumboula Libeka Makosso s’inquiète également des conséquences économiques pour les pays européens, engagés depuis plusieurs années dans une réduction de leur dépendance énergétique envers Moscou. Il évoque notamment le recours aux réserves stratégiques pour atténuer les difficultés d’approvisionnement.

L’acteur civique avance par ailleurs l’hypothèse selon laquelle les États-Unis pourraient revendre à l’Europe, à des prix plus élevés, des produits pétroliers acquis auprès de la Russie. Cette perspective relève toutefois de son interprétation personnelle et ne repose, dans le texte publié, sur aucun contrat commercial documenté.

Une crise qui interroge la sécurité énergétique du Gabon

Au-delà des divergences géopolitiques, cette prise de position intervient alors que le Gabon connaît lui-même des difficultés d’approvisionnement en carburants. Le Conseil des ministres du 8 octobre 2026 a notamment abordé la nécessité de renforcer les stocks stratégiques et de moderniser les capacités nationales de raffinage.

Pour le pays, l’enjeu dépasse donc les choix énergétiques américains ou européens. Il concerne aussi sa capacité à limiter sa vulnérabilité face aux fluctuations des marchés internationaux. Dans un contexte de tensions sur les approvisionnements, la sécurisation durable de la distribution nationale demeure une priorité économique et sociale.