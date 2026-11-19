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Le Gabon entend donner une nouvelle impulsion à ses relations économiques avec l’Italie. Le mercredi 18 novembre 2026, l’Agence nationale de promotion des investissements (ANPI-Gabon) a participé au Forum des entreprises italo-gabonaises, organisé à l’hôtel Radisson Blu de Libreville sous le thème « Italie-Gabon : de nouvelles voies pour la croissance ». En présence du vice-président de la République, Alexandre Barro Chambrier, et de l’ambassadeur d’Italie au Gabon, Stefano Moscatelli, cette rencontre a permis d’explorer de nouvelles perspectives d’investissement, de financement et de coopération industrielle entre les deux pays.

La diversification de l’économie gabonaise passe notamment par sa capacité à attirer des capitaux étrangers, à développer son tissu industriel et à favoriser l’émergence d’entreprises compétitives. C’est dans cette perspective que s’est tenu le Forum des entreprises italo-gabonaises, réunissant responsables institutionnels, investisseurs et opérateurs économiques des deux pays. Au cœur des échanges figuraient l’accès aux financements, le développement des partenariats public-privé et l’identification de nouvelles opportunités d’affaires. Pour l’ANPI-Gabon, cette rencontre constituait une occasion de présenter les atouts économiques du pays et de renforcer son positionnement auprès des investisseurs italiens.

Une coopération économique appelée à se renforcer

Dans son intervention, l’ambassadeur d’Italie au Gabon, Stefano Moscatelli, a salué la mobilisation des entreprises et organisations italiennes autour de cette initiative. Le diplomate a notamment insisté sur la nécessité de redynamiser les relations économiques entre Libreville et Rome, en favorisant des échanges commerciaux plus soutenus et des partenariats durables entre les opérateurs des deux pays.

Parmi les perspectives évoquées figure le projet de création d’une Chambre de commerce italienne au Gabon. Une telle structure pourrait faciliter la mise en relation des entreprises, améliorer l’identification des opportunités d’investissement et accompagner les opérateurs économiques dans leurs démarches. Sa concrétisation constituerait un instrument supplémentaire de coopération bilatérale, à condition qu’elle débouche sur des échanges économiques réguliers et des projets effectivement réalisés.

Le FGIS mise sur l’expertise industrielle italienne

Prenant la parole à son tour, Charles Mba, président du Conseil d’administration du Fonds gabonais d’investissements stratégiques (FGIS), a souligné l’intérêt pour le Gabon de développer des partenariats avec l’Italie. Il a notamment mis en avant l’expertise industrielle, technologique et entrepreneuriale italienne, susceptible d’accompagner les ambitions nationales en matière d’industrialisation et de transformation économique.

Plusieurs secteurs ont été identifiés comme présentant un potentiel de coopération, notamment l’énergie, l’intelligence artificielle, le textile, la mode et le tourisme. Ces perspectives traduisent une volonté d’élargir les relations économiques au-delà des activités traditionnellement liées à l’exploitation des ressources naturelles. Pour le Gabon, l’enjeu sera de favoriser des investissements capables de générer de la valeur ajoutée sur le territoire, de développer les compétences nationales et de créer des emplois durables.

Les PME gabonaises au cœur des perspectives de partenariat

La ministre des PME-PMI et de l’Entrepreneuriat, Chaning Zenaba Gninga, a pour sa part insisté sur la complémentarité des économies gabonaise et italienne. Elle a notamment défendu le renforcement des échanges d’expériences, le transfert de compétences et le partage de savoir-faire entre les entreprises des deux pays. Une orientation qui pourrait offrir de nouvelles perspectives aux petites et moyennes entreprises gabonaises, confrontées à des difficultés d’accès aux financements, aux technologies et à certains marchés.

Toutefois, la réussite de ces partenariats dépendra de la capacité des entreprises nationales à participer effectivement aux projets envisagés. L’objectif ne saurait se limiter à l’implantation d’opérateurs étrangers sur le marché gabonais. Il devra également intégrer la sous-traitance locale, la formation professionnelle, les partenariats industriels et l’accompagnement des entrepreneurs nationaux. Autant de conditions nécessaires pour que la coopération économique contribue au renforcement du tissu productif gabonais.

L’ANPI-Gabon en première ligne pour promouvoir les investissements

Représentant l’ANPI-Gabon, Stéphane Yangari, conseiller du directeur général, a présenté le rôle de l’agence dans la promotion et l’accompagnement des investissements directs étrangers (IDE). Il a notamment mis en avant le potentiel des ressources naturelles du Gabon et les perspectives offertes par le renforcement des relations économiques et institutionnelles avec l’Italie. Cette intervention s’inscrit dans les missions de l’agence, appelée à faciliter l’implantation des investisseurs et à promouvoir les opportunités économiques nationales.

Au-delà de la présentation des atouts du pays, l’enjeu pour l’ANPI-Gabon sera désormais de contribuer à transformer les contacts établis lors du forum en projets d’investissement concrets. Si les échanges ont permis d’identifier plusieurs secteurs porteurs, aucun montant global d’investissement ni calendrier précis de réalisation n’a été communiqué dans le bilan présenté par l’agence. La portée de cette rencontre se mesurera donc à la conclusion de partenariats effectifs, à la mobilisation de financements et aux retombées économiques obtenues. Car pour le Gabon, attirer les investisseurs constitue une première étape ; faire de leurs investissements un moteur de développement industriel et entrepreneurial demeure le véritable défi.