Électricité : la centrale d’Akournam attendue à 125 MW d’ici fin décembre 2026

Ecouter l'article

Le gouvernement veut accélérer le renforcement des capacités électriques du Grand Libreville. En visite jeudi 24 septembre 2026 sur le site de la centrale d’Akournam, à Owendo, le vice-président du gouvernement, Hermann Immongault, accompagné du ministre de l’Accès universel à l’eau et à l’énergie, Philippe Tonangoye, et du maire d’Owendo, Arnaud Sandri Nombo, a constaté l’avancement du chantier portant sur l’installation de cinq turbines de 25 MW chacune. À terme, la centrale devrait disposer d’une capacité de production de 125 MW, avec une livraison complète annoncée pour fin décembre 2026.

Dans un contexte où les difficultés d’approvisionnement électrique continuent de peser sur les ménages comme sur l’activité économique, la remise à niveau des capacités de production constitue l’un des principaux défis énergétiques du pays. À Akournam, le chantier engagé dans le cadre d’un partenariat entre la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) et Aska Energy doit permettre de remplacer des équipements devenus obsolètes par cinq nouvelles turbines. Pour l’exécutif, l’enjeu sera désormais de tenir le calendrier annoncé et de traduire ces nouvelles capacités en amélioration effective de la desserte dans le Grand Libreville.

Cinq turbines pour atteindre 125 MW

Selon Yann Yangari, représentant d’Aska Energy, l’intervention ne se limite pas à l’installation de nouveaux équipements. Elle a nécessité le démantèlement des anciennes turbines, dont certaines remontaient aux années 1970, ainsi qu’une reprise du génie civil afin d’accueillir les nouvelles unités. « Ce sont des turbines de 25 MW chacune, elles sont de modèle Siemens SGT-600 et vont permettre à la centrale de produire 125 MW d’électricité », a-t-il expliqué.

Le calendrier annoncé prévoit une livraison complète de la centrale avant la fin de l’année. « La centrale d’Akournam sera totalement livrée fin décembre 2026 », a assuré Yann Yangari. Si cette échéance est respectée et que l’intégralité des capacités annoncées est effectivement injectée sur le réseau, Akournam devrait constituer un apport supplémentaire important pour un réseau du Grand Libreville régulièrement confronté à des tensions de production et à des délestages.

Des compteurs pour rapprocher la production des ménages

La visite gouvernementale a également permis de mettre en avant l’autre versant de la politique énergétique : le raccordement des populations. À Owendo, 5 000 compteurs présentés comme un don de la Chine ont été réceptionnés dans le cadre du programme présidentiel « Un Gabonais, un compteur ». Le lot comprend 4 000 compteurs d’eau et 1 000 compteurs d’électricité destinés à renforcer progressivement l’accès des ménages à ces services essentiels.

Le vice-président du gouvernement Hermann Immongault receptionnant des kits solaires destinés aux zones rurales des mains de l’ambassadeur de Chine au Gabon Zhou Ping © D.R.

À ce dispositif doivent s’ajouter plus de 3 000 kits solaires destinés aux zones rurales. Cette diversification des solutions répond à une contrainte structurelle : l’amélioration des capacités de production dans les grands centres urbains ne règle pas, à elle seule, les difficultés d’accès rencontrées dans les localités éloignées des réseaux conventionnels. Le solaire apparaît ainsi comme l’un des instruments mobilisés pour réduire ces disparités territoriales.

95 % d’accès à l’électricité visés en 2032

Le gouvernement inscrit ces différents investissements dans des objectifs nationaux à moyen terme. Philippe Tonangoye a ainsi fixé deux cibles pour 2032. « L’objectif pour le Gabon qui a été assigné au ministère dont j’ai la charge, c’est qu’en 2032 nous puissions avoir 90 % d’accès à l’eau sur l’ensemble du territoire national et que l’on puisse atteindre 95 % d’accès à l’énergie sur l’ensemble du pays », a indiqué le ministre.

Ces ambitions placeront nécessairement l’exécutif face à une double exigence : augmenter la capacité installée tout en s’assurant de la disponibilité réelle des équipements, de la solidité des réseaux de transport et de distribution et de la capacité des ménages à être effectivement raccordés. Avec 125 MW annoncés à Akournam dès la fin décembre, le premier indicateur sera donc rapidement observable : la capacité de ces nouveaux moyens de production à réduire concrètement le déficit énergétique ressenti par les populations du Grand Libreville.