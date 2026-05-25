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Gabon : le gouvernement adopte un cadre légal pour les startups et la transformation digitale

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 25 mai 2026 à 9h08min
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Le Conseil des ministres du 22 mai 2026, réuni sous la présidence du Chef de l’État Brice Clotaire Oligui Nguema, a franchi un pas décisif vers la modernisation économique du pays. Au cœur des réformes adoptées figure le projet de décret relatif à la promotion et à la labellisation des startups et des entreprises en transformation digitale. Porté par le ministère de l’Économie numérique, de la Digitalisation et de l’Innovation , ce texte ambitionne de doter la République Gabonaise d’un écosystème entrepreneurial moderne, structuré et résolument compétitif.

Le label, clé de voûte de l’essor entrepreneurial. L’innovation centrale de ce décret réside dans l’instauration d’un processus rigoureux de labellisation. En identifiant et en certifiant officiellement les jeunes pousses technologiques, l’État gabonais crée un environnement de confiance. Ce mécanisme de reconnaissance offre un signal fort aux investisseurs nationaux et internationaux, facilitant ainsi l’accès crucial aux financements. 

Pour les startups locales, ce statut juridique adapté supprime les barrières administratives traditionnelles et accélère leur trajectoire, de l’incubation jusqu’à leur internationalisation.

Accélérer la mutation du tissu économique existant 

L’impact de cette réforme dépasse le cadre des nouvelles entreprises technologiques. Le décret cible également la transformation digitale des structures déjà établies. En encourageant l’adoption de solutions numériques au sein du secteur privé, le gouvernement stimule la productivité globale et la modernisation de l’économie nationale.

Cette synergie entre l’agilité des startups et la force des entreprises traditionnelles crée une dynamique d’innovation croisée, indispensable pour pérenniser l’activité économique à l’ère du numérique.

Un levier de croissance immédiat et structurant 

L’adoption de ce texte de loi marque une volonté politique d’obtenir des résultats rapides et durables. L’exécutif mise sur un impact immédiat pour redéfinir la collaboration entre les secteurs public et privé. En créant des emplois qualifiés pour la jeunesse et en favorisant l’émergence de champions technologiques gabonais, le pays pose les jalons d’une croissance inclusive. Grâce à ce cadre réglementaire novateur, le Gabon ne se positionne plus en simple consommateur de technologies, mais s’affirme désormais comme un hub attractif pour l’innovation en Afrique centrale.

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