Gabon : Eramet injecte un record de 560 milliards de FCFA dans l’économie nationale en 2025

Ecouter l'article

Dans un contexte de consolidation de l’industrie extractive gabonaise, le groupe minier français Eramet affiche une ambition renouvelée. Selon un communiqué publié le 21 mai 2026, l’entreprise a considérablement renforcé son ancrage dans l’économie du pays au cours de l’exercice précédent. Avec une enveloppe globale injectée en forte progression, le partenariat historique entre Libreville et l’opérateur industriel s’affirme comme un levier central du développement national.

Les chiffres publiés témoignent d’un engagement financier en nette expansion. En 2025, la contribution globale d’Eramet à l’économie gabonaise s’est élevée à près de 560 milliards de FCFA, environ 994 millions de dollars. Cette performance marque une progression substantielle de 13,4 % par rapport aux 494 milliards de FCFA mobilisés durant l’année 2024.

Cette augmentation significative en glissement annuel illustre l’intensification des activités opérationnelles du groupe, notamment à travers sa filiale locale, la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog). Elle reflète également une volonté d’optimiser les retombées économiques directes et indirectes pour le pays, dans un marché mondial des matières premières pourtant fluctuant.

Des retombées multidimensionnelles pour le pays

Au-delà de la seule valeur brute, cette injection massive de capitaux irrigue plusieurs strates du tissu socio-économique gabonais. Bien que le détail complet des postes de dépenses reste réservé aux analyses sectorielles, ces flux financiers englobent traditionnellement les taxes et redevances versées à l’État, les salaires des collaborateurs locaux, ainsi que les investissements communautaires.

De plus, une part prépondérante de ces investissements est allouée aux achats locaux et au soutien aux sous-traitants nationaux. Cette démarche favorise l’essor d’un écosystème industriel endogène autour des sites d’extraction, tout en stimulant l’emploi dans les régions minières.

Vers un renforcement de la gouvernance sectorielle

Cette annonce intervient à un moment charnière pour le secteur extractif national. Les autorités de Libreville s’attachent actuellement à restructurer et à optimiser la gouvernance de leurs ressources minérales afin d’en maximiser les bénéfices pour la population.

Pour Eramet, maintenir un tel niveau d’investissement consolide son statut de partenaire stratégique de premier plan. Alors que la concurrence s’intensifie sur le continent africain pour l’accès aux minéraux critiques, l’augmentation des investissements de la firme française démontre sa confiance à long terme dans le potentiel géologique et la stabilité économique du Gabon.