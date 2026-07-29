Gabon : effondrement de 34,5 % des exportations au premier trimestre 2026

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Plombé par la chute des cours des matières premières et un contexte international explosif, le commerce extérieur du Gabon essuie un violent coup de frein. La baisse des commandes des grands partenaires mondiaux fragilise gravement les recettes nationales.

Les chiffres publiés par la Direction générale de l’Économie et de la Politique fiscale dressent un bilan alarmant pour le premier trimestre 2026. À la fin du mois de mars, les exportations en valeur ont plongé de 34,5 %. Une contraction brutale qui s’explique avant tout par un essoufflement marqué de la demande mondiale et le désengagement progressif des plus gros clients du pays, dont les commandes globales ont chuté de 11,8 %.

Parmi les partenaires historiques et stratégiques, le repli est quasi généralisé. Si la Chine (-13,2 %) et l’Inde (-31,3 %) réduisent fortement la voilure, le Brésil accuse un recul spectaculaire de 55,4 %. C’est toutefois du côté de la France que l’effondrement s’avère le plus saisissant, avec un décrochage abyssal de 85,5 % sur les trois premiers mois de l’année.

Matières premières : des filières clés dans la tempête

Cette défaillance de la demande extérieure touche de plein fouet les fleurons de l’économie nationale. Principal moteur des recettes d’exportation, le pétrole brut voit ses ventes s’effondrer de 37,5 %. Le secteur minier subit un sort similaire avec une chute vertigineuse de 75 % pour l’or sous forme brute.

Le secteur agricole et agroalimentaire n’est pas épargné, enregistrant un véritable arrêt cardiaque : les ventes d’huile de palme s’écroulent de 92,3 %, accompagnées par un repli tout aussi sévère du secteur de la pêche et des produits de la mer.

Le spectre des tensions géopolitiques au Moyen-Orient

Au-delà des simples ralentissements économiques régionaux, c’est l’onde de choc des crises internationales qui paralyse le commerce maritime du pays. L’explication majeure de cette atonie réside dans le regain de tensions géopolitiques liées au conflit en Iran, provoquant un blocage névralgique du détroit d’Ormuz.

Cette paralysie des grandes routes maritimes mondiales entrave les expéditions de marchandises, gonfle les coûts logistiques et contraint les marchés acheteurs à la prudence. Pour le Gabon, cette conjoncture adverse souligne une fois de plus sa vulnérabilité face aux soubresauts du commerce international et à sa forte dépendance envers l’exportation de matières brutes.