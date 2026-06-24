Gabon : un potentiel de 2 640 milliards de FCFA d’exportations supplémentaires d’ici 2030

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Alors que ses expéditions annuelles actuelles se chiffrent à près de 5 640 milliards de FCFA , le Gabon a la capacité de franchir un cap historique. Selon les conclusions du rapport African Trade and Economic Outlook 2026 publié par l’Afreximbank et relayé par le média économique Sika Finances, Libreville pourrait voir ses exportations grimper à 8 280 milliards de FCFA d’ici 2030. Cette projection met en lumière un gisement latent de 2 640 milliards de FCFA (4,4 milliards de dollars) qui ne demande qu’à être matérialisé.

Ce manque à gagner n’est pas le fruit d’une défaillance structurelle profonde, mais plutôt d’une valeur qui attend d’être correctement exploitée. Le Gabon affiche d’ailleurs une performance notable par rapport à ses voisins de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) : son taux d’utilisation du potentiel exportateur culmine à 68,1 %.

Le pays exploite ainsi déjà plus des deux tiers de ses capacités. Pour transformer l’essai et capter la part restante à l’horizon 2030, une accélération s’impose. Les experts tablent sur la nécessité de maintenir une croissance annuelle des exportations de l’ordre de 6,6 %. Un objectif ambitieux, mais pleinement réalisable grâce aux richesses naturelles de son sous-sol.

Le virage audacieux de la transformation locale

Pour relever ce défi, la simple extraction ne suffira plus. Le salut économique gabonais repose désormais sur la chaîne de valeur et la transformation industrielle locale. Sika Finances souligne à ce titre l’exemplarité de la politique commerciale de Libreville, qui prévoit d’interdire l’exportation de manganèse brut dès janvier 2029.

À l’instar de la Namibie pour le lithium ou de la République démocratique du Congo pour le cobalt, le Gabon fait le choix audacieux de retenir la valeur ajoutée sur son territoire. Transformer ses ressources avant de les acheminer vers les marchés internationaux permettra au pays de maximiser ses revenus et de créer des emplois durables.

Saisir la dynamique du commerce intra-africain

Cette réorientation industrielle tombe à point nommé, alors que les échanges continentaux connaissent un véritable boom. Le commerce intra-africain devrait en effet progresser de 10 % pour atteindre plus de 138 000 milliards de FCFA soit 230 milliards de dollars. Dans cette configuration, le Gabon, en densifiant son offre de produits manufacturés et transformés, se positionne idéalement pour capter ces nouveaux flux régionaux et sécuriser sa prospérité future.