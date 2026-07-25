Me Axel Foumane Dounga : «La force publique n’a pas été instituée pour inspirer la peur»

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Dans un contexte où plusieurs interventions des forces de l’ordre alimentent le débat public au Gabon, Maître Axel Landry Foumane Dounga, huissier de justice, appelle à un exercice de l’autorité fondé sur le respect de la dignité humaine, le professionnalisme et l’application impartiale de la loi. Dans un entretien accordé à Gabon Media Time, il rappelle que la mission première de la force publique est de protéger les citoyens et leurs libertés.

Les images d’interventions musclées, largement relayées sur les réseaux sociaux ces derniers mois, ont ravivé les interrogations sur les rapports entre les forces de l’ordre et les citoyens. Sans commenter une situation particulière, Maître Axel Landry Foumane Dounga livre une réflexion de portée générale sur les principes qui doivent encadrer l’action des agents investis de l’autorité publique.

Pour l’huissier de justice, la légitimité de la force publique repose avant tout sur le respect de la loi, mais aussi sur la protection des droits et libertés de chaque citoyen.

Une autorité au service de la protection des citoyens

Interrogé par Gabon Media Time, Me Axel Landry Foumane Dounga rappelle que la vocation des forces de sécurité n’est pas d’inspirer la crainte, mais d’assurer la sécurité collective. « La force publique n’a pas été instituée pour inspirer la peur, mais pour garantir la sécurité, protéger les libertés et faire respecter la loi. »

Selon lui, chaque intervention constitue également un acte qui engage l’image de l’institution. À ce titre, le comportement individuel des agents revêt une importance particulière dans la relation de confiance entre les citoyens et les forces de l’ordre. « Lorsqu’un agent des forces de l’ordre oublie que chaque citoyen mérite respect, dignité et écoute, il porte atteinte non seulement à la personne qu’il maltraite, mais aussi à l’image de l’institution qu’il représente. »

Le professionnalisme comme fondement de l’autorité

Pour l’officier ministériel, l’autorité de l’État ne saurait être assimilée à la violence ou à l’humiliation. Elle trouve sa légitimité dans la maîtrise de soi, le respect des procédures et l’application impartiale des textes. « L’autorité ne se mesure ni par la brutalité ni par l’humiliation, mais par la maîtrise de soi, le professionnalisme et l’application impartiale de la loi. »

À travers cette prise de position, Me Axel Landry Foumane Dounga rappelle que la crédibilité des institutions chargées de la sécurité dépend autant de leur efficacité que de leur capacité à agir dans le respect des droits fondamentaux. Un équilibre qui demeure, selon lui, indispensable au renforcement de l’État de droit et à la consolidation de la confiance entre les citoyens et les forces de sécurité.