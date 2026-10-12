Gabon : création de l’AGAPLS pour structurer la pêche sportive et de loisir

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L’Association gabonaise des pêches de loisir et sportive (AGAPLS) est officiellement née à Akébé Ville, dans le 3ᵉ arrondissement de Libreville. Réunis en assemblée générale constitutive, les membres ont défini les orientations stratégiques et installé leurs organes dirigeants. L’organisation ambitionne de fédérer la communauté des pêcheurs, de prôner une pratique écoresponsable et de contribuer activement à la sauvegarde de la biodiversité marine.

La rencontre s’est ouverte par le mot d’accueil du président sortant, Gaston Essia, qui s’est félicité de l’importante mobilisation des participants. « Cette assemblée générale constitutive constitue un tournant majeur pour notre communauté », a-t-il affirmé, invitant chacun à préserver l’esprit de passion et de convivialité qui anime le groupe.

De l’APESGA à l’AGAPLS : une continuité ambitieuse

Prenant le relais, le vice-président sortant, Jaber Nguembet Yasser, a retracé le parcours de la structure, initié en 2006 sous le nom d’APESGA. Évoquant les sorties maritimes, les tournois et les liens de fraternité forged au fil des ans, il a souligné : « Une association peut évoluer et ses visages changer, mais l’esprit fondateur demeure. » L’AGAPLS marque ainsi une nouvelle étape dans l’institutionnalisation de la pêche sportive au Gabon.

Les congressistes ont ensuite adopté le projet associatif, validé les nouveaux statuts et le règlement intérieur, puis pris acte du bilan financier. Sous la supervision d’une commission électorale, ils ont procédé à l’élection des dirigeants et à la constitution du conseil d’administration. Composée de douze membres — dont huit issus du statutaire et quatre élus —, cette instance de gouvernance a été officiellement présentée lors de la clôture des travaux.

Cap sur la concrétisation des objectifs

Reconduit à la présidence, Gaston Essia a appelé à une prompte remobilisation : « Il nous appartient désormais de traduire nos ambitions en actions concrètes sur le terrain. » Pour sa part, Mbenga Aïcha, nouvellement élue vice-présidente, a partagé le sens de son engagement, profondément ancré dans sa mémoire familiale : « J’ai grandi aux côtés d’un père pêcheur ; le matériel de pêche faisait partie intégrante de notre quotidien. C’est un héritage transmis naturellement qui prend tout son sens à travers cette responsabilité. »

À travers ce cadre repensé, l’AGAPLS compte structurer durablement le secteur. L’association entend sensibiliser les pratiquants aux enjeux environnementaux, préserver le littoral, renforcer le dialogue avec les autorités locales et valoriser le potentiel touristique de la discipline. À terme, la reconnaissance officielle de la pêche sportive comme sport à part entière figure au cœur de sa feuille de route.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire