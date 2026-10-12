Béni Ngoua Mbina : «certains agents de santé privilégient l’argent au détriment de la vie»

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Le député Béni Ngoua Mbina a vivement dénoncé les pratiques de certains personnels des établissements sanitaires publics qui conditionneraient l’administration des premiers soins au paiement préalable des frais médicaux. Lors de l’audition de la ministre de la Santé, Pr Elsa Nkana Joséphine Ayo épouse Bivigou, à l’Assemblée nationale, dans le cadre de l’examen du projet de loi de règlement 2025, le parlementaire a interpellé le gouvernement sur des comportements qu’il juge contraires à l’éthique médicale et au respect de la vie humaine.

La question de l’accès aux soins dans les hôpitaux publics gabonais s’est invitée au cœur des débats parlementaires. Alors que la ministre de la Santé présentait le bilan de l’exécution budgétaire de son département, le député Béni Ngoua Mbina a choisi d’attirer l’attention sur une réalité dénoncée par certains usagers : l’exigence de paiements avant toute intervention médicale. Une pratique qui, lorsqu’elle concerne des patients nécessitant des soins urgents, soulève de graves interrogations sur les obligations professionnelles des soignants et la mission de service public des établissements hospitaliers.

Des soins conditionnés au paiement préalable

« Certains agents des structures sanitaires publiques privilégient l’argent au détriment de la santé et de la vie de nos compatriotes. Pour engager les premiers soins, les hôpitaux les conditionnent au paiement préalable. Ce n’est pas un comportement patriotique et c’est inadmissible », a déclaré le député Béni Ngoua Mbina devant la ministre de la Santé.

À travers cette intervention, le parlementaire met en cause des pratiques susceptibles de retarder la prise en charge des malades, particulièrement lorsque ceux-ci ne disposent pas immédiatement des ressources financières exigées. Si aucun établissement précis ni cas individuel documenté n’a été cité dans les éléments rendus publics, cette dénonciation interpelle sur les conditions réelles d’accueil des patients dans les structures sanitaires publiques.

L’éthique médicale et la responsabilité des soignants en question

Au-delà de la question financière, les propos du député soulèvent celle du respect des obligations professionnelles du personnel médical. Dans un établissement de santé, la nécessité d’assurer les premiers soins, notamment en situation d’urgence, ne saurait être dissociée des exigences de déontologie et de protection de la vie humaine.

L’interpellation de Béni Ngoua Mbina met également en lumière les difficultés auxquelles peuvent être confrontés les patients les plus vulnérables. Pour les familles disposant de revenus modestes, l’obligation de mobiliser immédiatement des fonds peut constituer un obstacle supplémentaire à l’accès aux soins et aggraver les conséquences d’une prise en charge tardive.

Quelles mesures contre les pratiques dénoncées ?

Cette dénonciation intervient alors que la ministre de la Santé a elle-même reconnu, devant les parlementaires, que les résultats de son département ne répondent pas encore pleinement aux attentes des populations. Une reconnaissance qui renforce les interrogations sur les mesures envisagées pour améliorer le fonctionnement des structures hospitalières.

L’enjeu dépasse désormais le simple constat des dysfonctionnements. Il concerne la capacité des autorités sanitaires à vérifier les faits signalés, à faire respecter les obligations professionnelles et à garantir une prise en charge conforme aux exigences du service public. Car pour les patients, la qualité du système de santé se mesure aussi à la possibilité de recevoir les premiers soins sans que leur situation financière ne mette leur vie en danger.