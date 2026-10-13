Franceville : accusé de viol sur sa fille, un père porte plainte pour dénonciation calomnieuse

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Accusé par sa concubine d’avoir commis des abus sexuels sur leur propre fille, Daïck M.L., un chauffeur de poids lourds d’une quarantaine d’années et père de trois enfants, a vu sa vie basculer, rapporte le quotidien L’Union. Interpellé puis placé en garde à vue par la Direction générale de la recherche (DGR) de Franceville, l’homme a finalement été entièrement blanchi à la suite des investigations médicales. Libéré de toute charge, il a immédiatement contre-attaqué sur le plan judiciaire en déposant une plainte pour dénonciation calomnieuse.

Selon les informations relayées par le journal L’Union, l’affaire débute quelques jours plus tôt lorsque la mère de l’enfant saisit les forces de l’ordre pour dénoncer des faits de viol présumés. Face à la gravité des accusations, les enquêtes sont rapidement lancées par la DGR, débouchant sur l’arrestation immédiate du père de famille. Cependant, la conduite des examens médicaux ordonnés par les enquêteurs va totalement renverser le cours du dossier.

L’expertise médicale a en effet conclut à l’absence de toute lésion compatible avec une agression sexuelle. Les praticiens ont révélé que la jeune fille souffrait en réalité d’un simple petit abcès localisé au niveau des fesses. Constatant l’absence totale de charges retenues contre le mis en cause, la justice a ordonné sa remise en liberté immédiate.

La piste d’une machination amoureuse et le début d’une nouvelle enquête

S’estimant victime d’une accusation purement infondée et dévastatrice pour son honneur, le père de famille a choisi de ne pas en rester là. Comme le précise L’Union, il a saisi le procureur de la République de Franceville en portant plainte pour dénonciation calomnieuse. Dans son recours, l’homme soutient que cette fausse accusation n’aurait pas été proférée par erreur, mais aurait été soigneusement orchestrée par sa concubine pour l’écarter de son foyer et lui permettre de s’installer librement avec un autre homme, présenté comme un haut gradé des forces de l’ordre.

Désormais, une nouvelle procédure judiciaire est ouverte. Il appartiendra aux enquêteurs d’éclaircir les véritables motivations de la mère : s’agit-il d’une effrayante erreur d’interprétation médicale face aux douleurs de son enfant, ou d’une réelle volonté de nuire motivée par des considérations personnelles ? Les investigations se poursuivent à Franceville pour faire toute la lumière sur ce drame familial et judiciaire.