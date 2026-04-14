AFG Bank Gabon : remise de chèques aux 19 lauréates du programme «Osons le changement»

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La bibliothèque de l’Université Omar Bongo (UOB) a accueilli, le 9 avril 2026, la cérémonie de remise de chèques aux 19 jeunes filles-mères lauréates du programme « Osons le changement ». Cette initiative, soutenue par AFG Bank Gabon en partenariat avec le Centre de Compétences Professionnelles et Entrepreneuriales Zita Oligui Nguema (CCPE’ZON), vise à renforcer l’insertion socio-économique et l’entrepreneuriat chez les jeunes filles-mères.

L’événement porté par les deux structures s’est déroulé en présence de la ministre du Commerce, Zenaba Gninga Chaning, de la ministre des Affaires Sociales, Dr Armande Longo, de l’ambassadeur de la République de Corée au Gabon, Shin Song Bum, ainsi que de nombreux partenaires institutionnels et financiers.

Photo famille au terme de la cérémonie de remise de chèque aux lauréats du programme « Osons le changement » © D.R.



À l’issue d’un processus de sélection rigoureux, 19 candidates ont été retenues parmi les 45 jeunes filles-mères initialement sélectionnées. « Depuis le 6 août 2025, le CCPE’ZON, installé ici même à l’UOB, a lancé une sélection de 45 jeunes filles-mères. Elles ont choisi de saisir cette opportunité et ont suivi trois semaines de formation intensive», a expliqué le Vice-recteur de l’UOB, le Professeur Jean François Owaye.

AFG Bank Gabon, un partenaire essentiel pour l’autonomisation des bénéficiaires

La concrétisation du programme a été rendue possible grâce à l’appui financier et technique de AFG Bank Gabon, qui a assuré le financement complet des 19 projets, pour un montant total de plus de 19 000 000 FCFA. « AFG Bank Gabon entretient un partenariat solide et structurant avec le CCPE’ZON, fondé sur une conviction commune : accompagner, former et financer les personnes capables de se prendre en main et de transformer leur potentiel économique», a affirmé le Directeur Général de AFG Bank Gabon, Ghislain Mboumba.

S’adressant aux lauréates, il a poursuivi : « Ce que vous recevez aujourd’hui n’est pas qu’un chèque. C’est une opportunité, une responsabilité, et surtout la preuve de la confiance que le CCPE’ZON et AFG Bank Gabon placent en vous. Osez, travaillez, persévérez… et réussissez. »

Très touchée, la représentante des lauréates a exprimé leur reconnaissance : « Merci au Directeur Général de AFG Bank Gabon et à toute son équipe. Merci de croire en nous et de nous accompagner. Votre soutien financier et technique est essentiel pour poursuivre nos objectifs. »

Le Directeur Général, Ghislain Mboumba a également reçu une distinction de la part du CCPE’ZON, en hommage à l’engagement remarquable et à l’appui déterminant apportés par son institution à la réalisation de ce projet

Un modèle reproductible pour l’autonomisation des jeunes filles-mères

Le programme « Osons le changement » s’impose désormais comme un modèle d’autonomisation des jeunes filles-mères, étudiantes comme non étudiantes, au Gabon. Le lancement de la deuxième cohorte est très attendu, confirmant l’impact positif de cette initiative.