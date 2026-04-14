A La UneDerniers articlesSOCIETE

AFG Bank Gabon : remise de chèques aux 19 lauréates du programme «Osons le changement»

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 14 avril 2026 à 9h10min
1 590 Temps de lecture 1 minute
Photo des lauréats du programme « Osons le changement » © D.R.
Ecouter l'article

La bibliothèque de l’Université Omar Bongo (UOB) a accueilli, le 9 avril 2026, la cérémonie de remise de chèques aux 19 jeunes filles-mères lauréates du programme « Osons le changement ». Cette initiative, soutenue par AFG Bank Gabon en partenariat avec le Centre de Compétences Professionnelles et Entrepreneuriales Zita Oligui Nguema (CCPE’ZON), vise à renforcer l’insertion socio-économique et l’entrepreneuriat chez les jeunes filles-mères.

L’événement porté par les deux structures s’est déroulé en présence de la ministre du Commerce, Zenaba Gninga Chaning, de la ministre des Affaires Sociales, Dr Armande Longo, de l’ambassadeur de la République de Corée au Gabon, Shin Song Bum, ainsi que de nombreux partenaires institutionnels et financiers.

Photo famille au terme de la cérémonie de remise de chèque aux lauréats du programme « Osons le changement » © D.R.


À l’issue d’un processus de sélection rigoureux, 19 candidates ont été retenues parmi les 45 jeunes filles-mères initialement sélectionnées. « Depuis le 6 août 2025, le CCPE’ZON, installé ici même à l’UOB, a lancé une sélection de 45 jeunes filles-mères. Elles ont choisi de saisir cette opportunité et ont suivi trois semaines de formation intensive», a expliqué le Vice-recteur de l’UOB, le Professeur Jean François Owaye.

AFG Bank Gabon, un partenaire essentiel pour l’autonomisation des bénéficiaires

La concrétisation du programme a été rendue possible grâce à l’appui financier et technique de AFG Bank Gabon, qui a assuré le financement complet des 19 projets, pour un montant total de plus de 19 000 000 FCFA. « AFG Bank Gabon entretient un partenariat solide et structurant avec le CCPE’ZON, fondé sur une conviction commune : accompagner, former et financer les personnes capables de se prendre en main et de transformer leur potentiel économique», a affirmé le Directeur Général de AFG Bank Gabon, Ghislain Mboumba.

S’adressant aux lauréates, il a poursuivi : « Ce que vous recevez aujourd’hui n’est pas qu’un chèque. C’est une opportunité, une responsabilité, et surtout la preuve de la confiance que le CCPE’ZON et AFG Bank Gabon placent en vous. Osez, travaillez, persévérez… et réussissez. »

Très touchée, la représentante des lauréates a exprimé leur reconnaissance : « Merci au Directeur Général de AFG Bank Gabon et à toute son équipe. Merci de croire en nous et de nous accompagner. Votre soutien financier et technique est essentiel pour poursuivre nos objectifs. »

Le Directeur Général, Ghislain Mboumba a également reçu une distinction de la part du CCPE’ZON, en hommage à l’engagement remarquable et à l’appui déterminant apportés par son institution à la réalisation de ce projet

Un modèle reproductible pour l’autonomisation des jeunes filles-mères

Le programme « Osons le changement » s’impose désormais comme un modèle d’autonomisation des jeunes filles-mères, étudiantes comme non étudiantes, au Gabon. Le lancement de la deuxième cohorte est très attendu, confirmant l’impact positif de cette initiative.

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 14 avril 2026 à 9h10min
1 590 Temps de lecture 1 minute
Photo de Geneviève Dewuno Edou

Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

Articles similaires

Jiu-jitsu : Mâât Seigneur Lion sacré champion de France 2026

14 avril 2026 à 13h46min

UNESCO : Camélia Ntoutoume-Leclercq pour une réforme soucieuse du Gabon ! 

14 avril 2026 à 13h35min

Lambaréné : un ancien militaire  écroué pour la mort suspecte d’une jeune femme

14 avril 2026 à 13h26min

Gabon : la COSUMAF alerte sur une cyberescroquerie et appelle les investisseurs à la vigilance

14 avril 2026 à 12h10min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

🔴[FlashInfos] Gabon : Vers une ambition de croissance moyenne hors pétrole de 7,4% d’ici 2030 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴[FlashInfos] Gabon : Vers une ambition de croissance moyenne hors pétrole de 7,4% d’ici 2030
🔴[FlashInfos] Axe Cosmo Park : Poste d’Akébé les travaux enfin lancés 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴[FlashInfos] Axe Cosmo Park : Poste d’Akébé les travaux enfin lancés
[#Reportage] Gabon : la Nyanga, province la plus pauvre du pays ? 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Gabon : la Nyanga, province la plus pauvre du pays ?
[#Reportage] Gabon : croissance hors pétrole visée à 7,4 % d’ici 2030 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Gabon : croissance hors pétrole visée à 7,4 % d’ici 2030
[#Reportage] Axe Cosmo Park - Poste d’Akébé : les travaux enfin lancés 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Axe Cosmo Park - Poste d’Akébé : les travaux enfin lancés
[#LeCanapéRouge] Jean Remy Yama, président du PTNP 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#LeCanapéRouge] Jean Remy Yama, président du PTNP
S'abonner
Bouton retour en haut de la page