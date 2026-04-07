Trésor public : 49 nouveaux inspecteurs de l’IEF pour renforcer la chaîne des finances publiques

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Reçue le 3 avril 2026 à Libreville par le Directeur général de la Comptabilité publique et du Trésor, la 8e promotion de l’Institut de l’Économie et des Finances (IEF) s’apprête à intégrer les services du Trésor dès la semaine prochaine. Il s’agit d’une nouvelle cohorte présentée comme un levier de renforcement de l’administration financière de l’État.

Dans un contexte de modernisation de la gestion des finances publiques, le Directeur général de la Comptabilité publique et du Trésor, Luther Steeven Abouna Yangui, a reçu officiellement les 49 élèves de la 8e promotion de l’IEF. Cette promotion, composée exclusivement d’inspecteurs centraux du Trésor, marque une étape supplémentaire dans la politique de renforcement des capacités administratives.

Une nouvelle génération d’inspecteurs au service de l’État

Parmi les récipiendaires, une mention spéciale a été adressée à la major de promotion, EVOUNA Orphée Divine Pascale. Lors de cette rencontre, le Directeur général a insisté sur les exigences liées à leurs futures fonctions. Il a appelé à « la rigueur, la discipline, la loyauté et un sens élevé du service public ».

Ces valeurs, au cœur de la mission du Trésor public, traduisent la nécessité d’une gestion exemplaire des ressources de l’État. En effet, l’environnement est marqué par des enjeux accrus de transparence et de performance.

Un engagement affiché des nouveaux agents

Face à ces attentes, les nouveaux inspecteurs ont pris l’engagement de servir l’État « avec probité, responsabilité et dévouement ». Ils ont également exprimé leur reconnaissance envers le chef de l’État Brice Clotaire Oligui Nguema. Sa politique de relance de l’emploi public a permis leur formation et leur intégration prochaine.

Cette dynamique s’inscrit dans le cadre du dégel des recrutements dans la fonction publique. Elle vise à combler les déficits en ressources humaines dans des secteurs stratégiques.

Un enjeu de performance pour les finances publiques

L’intégration de cette promotion intervient à un moment où l’État gabonais cherche à renforcer l’efficacité de sa chaîne de dépense et de recouvrement. Le Trésor public, pilier de la gestion budgétaire, joue un rôle central dans la crédibilité financière de l’État. De plus, l’arrivée de ces nouveaux inspecteurs devrait ainsi contribuer à améliorer la qualité du service rendu aux usagers. Elle devrait aussi consolider les mécanismes de contrôle et de transparence.

Au-delà de l’événement protocolaire, cette initiative traduit une orientation stratégique : doter l’administration de compétences qualifiées capables d’accompagner les réformes en cours. Dans un contexte de refondation institutionnelle, la professionnalisation des agents publics apparaît plus que jamais comme une condition essentielle à la performance de l’État.