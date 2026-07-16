A La UneDerniers articlesSOCIETE

Moanda : Eramet Comilog et l’État gabonais inaugurent trois projets majeurs 

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 16 juillet 2026 à 19h30min
1 526 Temps de lecture 1 minute
Photo de famille lors de l'inauguration du marché moderne de Lekolo à Moanda © D.R.
Ecouter l'article

En visite à Moanda le 15 juillet, la ministre de l’Entrepreneuriat et du Commerce, Zenaba Gninga Chaning, a présidé l’inauguration de trois projets socio-économiques financés par Eramet Comilog. Entre santé, culture et économie locale, ces structures traduisent une volonté partagée avec l’État gabonais de favoriser un développement autonome des territoires.

La relocalisation des habitants de Lékolo franchit une étape décisive avec l’ouverture d’un marché moderne et d’un dispensaire. En marge des 400 logements déjà bâtis, ces installations visent à structurer la vie communautaire. Le marché, financé à hauteur de près de 142 millions de FCFA, met 72 étals, deux box et des sanitaires à disposition des commerçants afin de stimuler le commerce de proximité.

En parallèle, le dispensaire garantit une prise en charge médicale au plus près des foyers. Entre les travaux, les équipements et la dotation initiale en médicaments, l’investissement global franchit la barre des 115 millions de FCFA. Lors de la cérémonie, la ministre a d’ailleurs tenu à saluer cet « engagement sociétal exemplaire » qui allie économie et bien-être social.

La culture comme tremplin professionnel

L’inauguration de la Mangombi Music School témoigne d’une ambition inédite : faire du patrimoine artistique un levier d’insertion. Grâce au fonds RSE mis en place par l’entreprise minière et l’État, l’école accueille déjà 60 élèves encadrés par 8 enseignants.

Une vue de l’école Mangombi Music School à Moanda © D.R.

Outre la pratique d’instruments traditionnels comme le balafon ou le mougongo, le cursus de neuf disciplines intègre la production musicale et la musique assistée par ordinateur. Mobilisant plus de 115 millions de FCFA pour sa réhabilitation et son matériel, l’établissement entend préparer de futurs professionnels tout en préservant l’identité musicale gabonaise.

Apiculture et gouvernance à Djoutou

Dernier maillon de ces inaugurations, la miellerie du regroupement de six villages valorise les ressources de leur forêt communautaire. Portée par la coopérative MES-BOUYI-MES-MBOUKA, cette structure repose sur un investissement de 200 millions de FCFA. Avec 100 ruches réparties sur trois sites et dix emplois créés, la miellerie ambitionne de produire 14,4 tonnes de miel par an.

Des produits de la miellerie © D.R.

Fonctionnant sur le principe démocratique « un coopérant, une voix », le projet prévoit également de diversifier son offre avec des bougies, des savons et du miel labellisé. Pour Léod-Paul Batolo, directeur général d’Eramet Comilog, cette réussite concrétise des années d’efforts collectifs. La ministre a de son côté rappelé l’esprit de ces initiatives : financer des projets autonomes capables d’offrir des revenus durables aux habitants.

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 16 juillet 2026 à 19h30min
1 526 Temps de lecture 1 minute
Photo de Geneviève Dewuno Edou

Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

Articles similaires

Gabon : Plus de 790 hectares de forêt perdus à cause de l’exploitation minière au premier semestre

16 juillet 2026 à 19h33min

Lambaréné : La mairie interdit la vente de carpes à la brouette

16 juillet 2026 à 15h04min

Baccalauréat 2026 : 31 détenus candidats en composition !

16 juillet 2026 à 14h56min

Gabon : La BEAC exhorte Libreville à moderniser la SOGARA pour limiter les importations de carburant

16 juillet 2026 à 14h52min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Journal] Le 19H30 du 16 Juillet 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Journal] Le 19H30 du 16 Juillet 2026
[#Reportage] LFR 2026 : comment le gouvernement encourage la production locale par la fiscalité 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] LFR 2026 : comment le gouvernement encourage la production locale par la fiscalité
[#Reportage] Libreville : lancement de l’opération d’enlèvement des épaves de véhicules 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Libreville : lancement de l’opération d’enlèvement des épaves de véhicules
[#Reportage] Cour des Comptes : quatre ouvrages de référence pour renforcer son action 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Cour des Comptes : quatre ouvrages de référence pour renforcer son action
[#Reportage] LFR 2026 : la pêche industrielle bénéficie d'un régime fiscal spécifique 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] LFR 2026 : la pêche industrielle bénéficie d'un régime fiscal spécifique
[#Reportage] Gabon : bon IDH en Afrique centrale, jeunesse sans emploi 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Gabon : bon IDH en Afrique centrale, jeunesse sans emploi
S'abonner
Bouton retour en haut de la page