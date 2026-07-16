Moanda : Eramet Comilog et l’État gabonais inaugurent trois projets majeurs 

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En visite à Moanda le 15 juillet, la ministre de l’Entrepreneuriat et du Commerce, Zenaba Gninga Chaning, a présidé l’inauguration de trois projets socio-économiques financés par Eramet Comilog. Entre santé, culture et économie locale, ces structures traduisent une volonté partagée avec l’État gabonais de favoriser un développement autonome des territoires.

La relocalisation des habitants de Lékolo franchit une étape décisive avec l’ouverture d’un marché moderne et d’un dispensaire. En marge des 400 logements déjà bâtis, ces installations visent à structurer la vie communautaire. Le marché, financé à hauteur de près de 142 millions de FCFA, met 72 étals, deux box et des sanitaires à disposition des commerçants afin de stimuler le commerce de proximité.

En parallèle, le dispensaire garantit une prise en charge médicale au plus près des foyers. Entre les travaux, les équipements et la dotation initiale en médicaments, l’investissement global franchit la barre des 115 millions de FCFA. Lors de la cérémonie, la ministre a d’ailleurs tenu à saluer cet « engagement sociétal exemplaire » qui allie économie et bien-être social.

La culture comme tremplin professionnel

L’inauguration de la Mangombi Music School témoigne d’une ambition inédite : faire du patrimoine artistique un levier d’insertion. Grâce au fonds RSE mis en place par l’entreprise minière et l’État, l’école accueille déjà 60 élèves encadrés par 8 enseignants.

Une vue de l’école Mangombi Music School à Moanda © D.R.

Outre la pratique d’instruments traditionnels comme le balafon ou le mougongo, le cursus de neuf disciplines intègre la production musicale et la musique assistée par ordinateur. Mobilisant plus de 115 millions de FCFA pour sa réhabilitation et son matériel, l’établissement entend préparer de futurs professionnels tout en préservant l’identité musicale gabonaise.

Apiculture et gouvernance à Djoutou

Dernier maillon de ces inaugurations, la miellerie du regroupement de six villages valorise les ressources de leur forêt communautaire. Portée par la coopérative MES-BOUYI-MES-MBOUKA, cette structure repose sur un investissement de 200 millions de FCFA. Avec 100 ruches réparties sur trois sites et dix emplois créés, la miellerie ambitionne de produire 14,4 tonnes de miel par an.

Des produits de la miellerie © D.R.

Fonctionnant sur le principe démocratique « un coopérant, une voix », le projet prévoit également de diversifier son offre avec des bougies, des savons et du miel labellisé. Pour Léod-Paul Batolo, directeur général d’Eramet Comilog, cette réussite concrétise des années d’efforts collectifs. La ministre a de son côté rappelé l’esprit de ces initiatives : financer des projets autonomes capables d’offrir des revenus durables aux habitants.